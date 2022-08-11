Ким Чен Ын объявил о победе над Covid-19 в КНДР

Ким Чен Ын на совещании по противоэпидемическим мерам "торжественно объявил о победе в экстренной противоэпидемической кампании по уничтожению вторгшегося на нашу территорию нового коронавируса", писали официальные северокорейские СМИ.

В свою очередь, сестра лидера КНДР, замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон заявила, что власти Южной Кореи "провоцировали" проникновение вируса в страну, и пригрозила "уничтожить" их за подобные действия в будущем.

Официальная заболеваемость в КНДР снизилась до единичных ежедневных случаев в конце июля. С начала августа в стране не подтвердили ни одного случая.

Власти КНДР сообщили о вспышке ковида в стране в мае 2022 года - до этого в стране официально не было случаев заражения. С тех пор в Северной Корее были зарегистрированы 4,8 миллиона случаев коронавируса. Официально скончались только 74 человека.

С начала пандемии весной 2020 года КНДР полностью закрыла границы на въезд. Позже отказалась от участия в программе Covax, предусматривающей поставки бесплатных вакцин от Covid-19, опасаясь, что иностранные специалисты завезут инфекцию.