На интернет-ресурсы Сейма в настоящее время совершается крупная DDoS-атака российскими киберактивистами, сообщила агентству LETA представитель учреждения по предотвращению инцидентов с безопасностью информационных технологий Cert.lv Мадара Крутова.
После признания России "террористической страной" на Сейм совершили DDoS-атаку
После признания России "террористической страной" на Сейм совершили DDoS-атаку
Благодаря технологической компании Tet и своевременно разработанным решениям по защите информационных систем работа Сейма не нарушена.
Как сообщалось, Сейм сегодня принял официальное заявление, в котором признал насилие России в отношении мирного населения Украины и других стран терроризмом, а саму Россию - государством, поддерживающим терроризм.
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