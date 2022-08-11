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После признания России "террористической страной" на Сейм совершили DDoS-атаку

rus.tvnet.lv
После признания России "террористической страной" на Сейм совершили DDoS-атаку
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Фото: Shutterstock

На интернет-ресурсы Сейма в настоящее время совершается крупная DDoS-атака российскими киберактивистами, сообщила агентству LETA представитель учреждения по предотвращению инцидентов с безопасностью информационных технологий Cert.lv Мадара Крутова.

Благодаря технологической компании Tet и своевременно разработанным решениям по защите информационных систем работа Сейма не нарушена.

Как сообщалось, Сейм сегодня принял официальное заявление, в котором признал насилие России в отношении мирного населения Украины и других стран терроризмом, а саму Россию - государством, поддерживающим терроризм.

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