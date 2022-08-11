Овсянникову в Москве отправили под домашний арест

На закрытом заседании печально известный Басманный суд принял решение о том, что домашний арест к Овсянниковой применяется до 9 октября.

Напомниму, против экс-сотрудницы "Первого канала" Овсянниковой возбудили уголовное дело о распространении "фейков" о вооруженных силах России. Овсянникова получила известность после антивоенной акции в прямом эфире новостей Первого канала в марте.

Ранее в среду, у нее дома был проведен обыск. По такому обвинению Овсянниковой грозит до 10 лет тюрьмы.

Все началось вечером 14 марта , когда в прямой эфир новостей Первого канала неожиданно вбежала женщина с антивоенным плакатом, выкрикивая "Остановите войну! Нет войне!". Этой женщиной оказалась редактор Марина Овсянникова, сотрудница Первого канала, она попыталась прервать эфир программы "Время", когда ведущая Екатерина Андреева говорила о санкциях.

На плакате у Марины Овсянниковой было написано "Остановите войну. Не верьте пропаганде. Здесь вам врут". Через несколько секунд, не дожидаясь конца речи Андреевой, в эфире начался сюжет о санкциях.

Еще до акции Овсянникова записала видео, в котором извинилась за участие в пропаганде и призвала к прекращению войны в Украине. Видео было опубликовано в социальных сетях.

После увольнения с Первого канала Овсянникова стала внештатным корреспондентом немецкой газеты Die Welt, откуда ушла в начале июля.