McDonald's в Украине в ближайшие месяцы снова откроет двери

Таким образом, предприятие оказывает поддержку государству, на которое напала Россия, говорится в опубликованном сообщении компании.

Рестораны McDonald's в Украине закрыли после нападения России на страну почти шесть месяцев назад, однако предприятие продолжило платить зарплату более чем 10 000 работников.

В четверг предприятие сообщило, что начнет постепенно восстанавливать работу отдельных ресторанов в Киеве и на западе Украины, где деятельность продолжают и другие компании.

McDonald's в Украине принадлежит 109 ресторанов, но пока предприятие не указывает, сколько из них возобновит деятельность или когда.