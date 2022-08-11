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McDonald's в Украине в ближайшие месяцы снова откроет двери

rus.tvnet.lv
McDonald's в Украине в ближайшие месяцы снова откроет двери
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McDonald's в Киеве
McDonald's в Киеве Фото: Valentyn Ogirenko

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's в ближайшие месяцы возобновит свою работу в Украине.

Таким образом, предприятие оказывает поддержку государству, на которое напала Россия, говорится в опубликованном сообщении компании.

Рестораны McDonald's в Украине закрыли после нападения России на страну почти шесть месяцев назад, однако предприятие продолжило платить зарплату более чем 10 000 работников.

В четверг предприятие сообщило, что начнет постепенно восстанавливать работу отдельных ресторанов в Киеве и на западе Украины, где деятельность продолжают и другие компании.

McDonald's в Украине принадлежит 109 ресторанов, но пока предприятие не указывает, сколько из них возобновит деятельность или когда.

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