От видеообращений по-русски до призывов не давать визы: как менялась риторика Зеленского в отношении граждан России

Владимир Зеленский: "Они даже не поняли, что они поверили в то, что мы с ними воюем. Они даже не вышли на улицы и не посмотрели, ездят ли по ним танки, как у нас по улицам. Нет, там ничего нет: там нет выстрелов, в России нет никаких танков, никто их не подрывает и ничего такого не было - они пришли на нашу землю. (...) Я не думаю, что так легко уже сказать: они ни при чем, потому что они сошли с ума, это уже отдают приказы не они, это уже другие люди, они не совсем адекватны. Я считаю, что они понимают, что они делают. Они сделали этот мир, в котором им комфортно, и в нем они убивают нас - и никого не принимают, у кого другое мнение. То есть это убийство другого мнения".