Фото В Москве хвастаются захваченной в Украине западной военной техникой

На новой выставке - западная военная техника, захваченная российской армией в Украине.

Там, например, виден тактический опорный транспорт британской армии Husky, подаренный Украине. Его лобовое стекло прострелено, передает корреспондент BBC в Москве Стив Розенберг.

Видны и западные танки, которые были переданы вооруженным силам Украины. Среди них - американский танк Abrams, поврежденный на поле боя. Также выставлен немецкий танк Leopard.

Над немецкой бронетехникой стоит надпись: "История повторяется".

Розенберг отметил, что российские власти хотят, чтобы местное общество подумало, что война в Украине и Вторая мировая война имеют общий знаменатель: "Россия - жертва, на которую нападают иностранные враги". Стоит отметить, что обе войны совершенно разные.

Выставка вызвала большой интерес среди местных жителей. Многие позируют у захваченных оккупантами танков.

Розенберг считает, что одна из целей этой выставки - закрепить кремлевский нарратив, что в Украине НАТО - и Запад в целом - воюют против России. Цель - еще больше демонизировать Запад в сознании россиян. Хотя понятно, что Россия была той, кто вторгся в Украину.

Как сообщает BBC, главное послание России написано на большом знаке рядом с военными трофеями. В нем цинично говорится: "Наша победа неизбежна".

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!