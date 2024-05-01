«То, что вы видите на моем теле и, к сожалению, вот так же проснулись многие дети, — это Россия», — сказал он.

По сообщениям грузинской службы «Радио Свобода»*, за помощью после вечернего разгона митинга обратились 11 человек из них шестеро полицейских. Судя по тому, что наблюдали корреспонденты Би-би-си, пострадавших среди протестующих может быть больше. То, что Хабеишвили упоминает детей — отчасти фигура речи, но она отражает факт, что многие протестующие перед парламентом — молодежь и студенты.

Хабеишвили призвал представителей правящей партии остановить рассмотрение законопроекта до выборов в октябре 2024 года: после чего, по его словам, решение примет народ.

В случае, если правящая партия не согласится с этим, оппозиция призывает граждан выйти и «защитить национальные интересы Грузии».

Акция у парламента Грузии Фото: AFP

Председатель парламента Шалва Папуашвили в ответ заявил, что накануне и в последние дни оппозиция организовала акты насилия в отношении полицейских.

«Именно вы, политические лидеры, стоите потом в первом ряду, и проявляете агрессию в отношении полиции, бросаете камни и так далее. Поэтому, если вы хотите Европу, — Европа это подчинение закону — и подчиняйтесь закону!» — сказал спикер.

Перевод в «горячую фазу»

Вечером вторника полицейский спецназ применил слезоточивый газ и водометы, чтобы разогнать митинг на проспекте Руставели перед парламентом. По официальным данным, были задержаны 63 человека.