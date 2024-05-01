СМИ: Словакия предоставила защиту прокремлевскому украинскому политику

Премьер-министр Чехии Петр Фиала объявил в марте, что чешская разведка разоблачила финансируемую Москвой сеть, которая распространяла российскую пропаганду и пользовалась влиянием по всей Европе, включая Европейский парламент (ЕП).

Группа использовала пражский новостной сайт Voice of Europe ("Голос Европы") для распространения информации, направленной на то, чтобы склонить Европейский Союз не направлять помощь Украине.

Несколько европейских политиков, сотрудничавших с новостным сайтом, получали зарплату из России. В некоторых случаях российские средства также покрывали их избирательные кампании на предстоящих выборах в ЕП.

Правительство Чехии ввело санкции против Voice of Europe и двух связанных с ним прокремлевских украинских политиков - Виктора Медведчука и Артема Марчевского.

Когда в конце марта правительство Чехии ввело санкции против Марчевского, он так и не вернулся в свой арендованный дом под Прагой. По сообщению Denik N, в тот же день он отправился в Словакию, которая предоставила ему временную защиту.

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