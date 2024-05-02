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Тысячи жителей Эстонии рискуют стать невыездными из РФ уже осенью

Иван Скрябин rus.postimees.ee
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Президент России Владимир Путин и министр обороны России Сергей Шойгу на открытии vеждународного военно-технического форума «Армия-2022» в парке «Патриот» под Москвой, Россия, 15 августа 2022 года.
Президент России Владимир Путин и министр обороны России Сергей Шойгу на открытии vеждународного военно-технического форума «Армия-2022» в парке «Патриот» под Москвой, Россия, 15 августа 2022 года. Фото: AP / Scanpix

Власти России подтвердили, что с 1 ноября 2024 года заработает единая база всех военнообязанных россиян, повестки в армию будут электронными, а все, кому их направят, станут невыездными. Эти новеллы могут стать серьезной проблемой для десятков тысяч россиян мужчин, которые живут в Эстонии, рассказал Rus.Postimees практикующий юрист.

Новость о "Едином реестре сведений о военнообязанных гражданах" России, который заработает 1 ноября, пришла в минувшее воскресенье. 27 апреля на официальном портале нормативных актов РФ было опубликовано соответствующее постановление правительства России. О том, что изменится в жизни военнообязанных россиян, и как это коснется тех россиян, которые живут в Эстонии, нам рассказал Артем Клыга, юрист, который лично работал с теми, кто отказывается служить в армии РФ, менеджер адвокации в Движении сознательных отказчиков.

Юрист, который защищает права россиян не желающих служить в армии РФ, рассказал Rus.Postimees, что "единый реестр военнообязанных", который власти России обещают запустить в ноябре 2024 года, станет реальной проблемой для россиян, которые живут в Эстонии.
Юрист, который защищает права россиян не желающих служить в армии РФ, рассказал Rus.Postimees, что "единый реестр военнообязанных", который власти России обещают запустить в ноябре 2024 года, станет реальной проблемой для россиян, которые живут в Эстонии. Фото: из личного архива Артема Клыги
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