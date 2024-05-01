В горах под Сочи создается роскошная резиденция для белорусского диктатора

Диктаторы тоже любят жить стильно и с размахом. Александр Лукашенко планирует свою, предположительно, уже 19-ю резиденцию на одном из российских курортов. По оценкам критиков режима, судя по размаху, с которым создается шикарное сооружение, это будет "крупнейшее на сегодняшний день обворовывание белорусского народа и Беларуси", которое осуществит Лукашенко.
Белорусский диктатор Александр Лукашенко сейчас, судя по всему, строит роскошную резиденцию в горах близ Сочи в России. Его изучили польский государственный телеканал BELSAT, предназначенный для зрителей в Беларуси, и объединение бывших сотрудников служб безопасности Белоруссии BELPOL. Планируемое здание представляет собой огромный комплекс с монолитными железобетонными стенами, позолоченными дверными ручками и несколькими бассейнами.
Сообщается, что резиденцию строят на элитном курорте отдыха "Красная поляна", который является "самым большим и дорогим курортом в России". Черное море недалеко, как и Сочи, где с удовольствием отдыхает российский диктатор Владимир Путин. Несколько лет назад он построил здесь роскошное здание.
Лукашенко, как и его покровитель, не жалеет средств для своей новой резиденции. Площадь недвижимости более 97 000 квадратных метров. Он, очевидно, планирует также несколько бассейнов, кинотеатр, русские и турецкие бани, массажную комнату, фитнес-центр и отдельное помещение для лыжного инвентаря. В главном доме будет гостиная площадью более 60 квадратных метров, площадь самых маленьких спален составит 36 квадратных метров, а главная спальня — 55 квадратных метров. На этом месте также построят гостиницу с всего четырьмя номерами, однако площадью 348 квадратных метров, а также ресторан. Запланированы также три VIP коттеджа, каждый площадью 730 квадратных метров.
"На первый взгляд неплохой проект, хорошая архитектура, хорошая идея с выделением верхней части стен и потолков, делая их из дерева, а также интересный рисунок балок и диагональный ритм потолочных швов, - прокомментировал для BELSAT концепцию дизайна вестибюля главного здания белорусский дизайнер. - Прохладное, непреднамеренно воздушное сочетание высоких стеклянных стен и дерева".
Недвижимость, полученная тайно
По данным исследования, земельный участок в Красной поляне с 2009 по 2022 год принадлежал белорусскому государству. Белорусские учреждения получили его в обмен на землю, возвращенную России в соответствии с соглашением, подписанным в мае 2009 года. Сообщается также, что земля была тайно и недорого приобретена в феврале 2022 года - в том же месяце, когда Россия осуществила полномасштабное вторжение в Украину. Утверждается, что покупатель связан с бизнесменом Виктором Шейманом, ответственным за "крупнейшие теневые проекты диктатора" и включенным в западные санкционные списки ЕС и США.
"Не исключено, что все это будет строиться на средства белорусского государства, белорусских налогоплательщиков, - сказал телеканалу представитель BELPOL Владимир Жигарь. - Но по очевидным причинам ни один белорус не сможет посетить территорию этой резиденции, так как она будет принадлежать только и единственно Лукашенко".
Строительство еще не завершено. "Проект находится в фазе реализации, он находится в активной фазе разработки", - ответила на вопрос областная администрация. При этом администрация выразила обеспокоенность тем, что информация о резиденции обнародована.
"Самая крупная кража режима Лукашенко"
Неудивительно, что резиденция обходится в огромные суммы денег; согласно отчету, земля и строительство обошлись минимум в 150 миллионов долларов. Все, что происходит в Сочи, - это "самая большая кража режима Лукашенко у белорусов и из Белоруссии по сей день. Каждый белорус должен понять, где и какие средства похищаются", - сказал Владимир Жигарь.
По данным вещателя, Красная поляна, возможно, является 19-й резиденцией Лукашенко. Сколько бы она ни стоила, она, возможно, связана и с надеждами: это место, как говорится в репортаже, "для пенсионной жизни политика, которого в Беларуси давно не любят".
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