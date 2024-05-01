В горах под Сочи создается роскошная резиденция для белорусского диктатора

"На первый взгляд неплохой проект, хорошая архитектура, хорошая идея с выделением верхней части стен и потолков, делая их из дерева, а также интересный рисунок балок и диагональный ритм потолочных швов, - прокомментировал для BELSAT концепцию дизайна вестибюля главного здания белорусский дизайнер. - Прохладное, непреднамеренно воздушное сочетание высоких стеклянных стен и дерева".

Недвижимость, полученная тайно

По данным исследования, земельный участок в Красной поляне с 2009 по 2022 год принадлежал белорусскому государству. Белорусские учреждения получили его в обмен на землю, возвращенную России в соответствии с соглашением, подписанным в мае 2009 года. Сообщается также, что земля была тайно и недорого приобретена в феврале 2022 года - в том же месяце, когда Россия осуществила полномасштабное вторжение в Украину. Утверждается, что покупатель связан с бизнесменом Виктором Шейманом, ответственным за "крупнейшие теневые проекты диктатора" и включенным в западные санкционные списки ЕС и США.

"Не исключено, что все это будет строиться на средства белорусского государства, белорусских налогоплательщиков, - сказал телеканалу представитель BELPOL Владимир Жигарь. - Но по очевидным причинам ни один белорус не сможет посетить территорию этой резиденции, так как она будет принадлежать только и единственно Лукашенко".