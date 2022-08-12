Пт, 12.08.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Авария на Таллиннском шоссе: женщина не заметила военный конвой и устроила ДТП

rus.tvnet.lv
Авария на Таллиннском шоссе: женщина не заметила военный конвой и устроила ДТП
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Фото: TV3

Днем в четверг на Таллиннском шоссе у Лиласте образовалась конкретная пробка, сообщает передача Degpunktā.

Женщина-водитель не заметила, что едущие впереди останавливаются на обочине, чтобы пропустить оперативный транспорт, и вызвала аварию.

Водитель BMW Кристап рассказал, что по шоссе ехала колонна танков с военным сопровождением, у которого были включены синие и красные проблесковые огни и был включен специальный звуковой сигнал. По правилам, автомобилям, едущим в обоих направлениях, нужно остановиться на обочине и пропустить колонну. Однако ехавшая за Кристапом женщина не заметила это и последовал удар. Автомобиль Кристапа в итоге вылетел в канаву.

Водителей обоих вовлеченных в ДТП автомобилей осмотрели медики. К счастью, в больницу отправляться никому не пришлось.

Впрочем, автомобили покинули место происшествия на эвакуаторах.

Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке:

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх