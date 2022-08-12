Авария на Таллиннском шоссе: женщина не заметила военный конвой и устроила ДТП

Водитель BMW Кристап рассказал, что по шоссе ехала колонна танков с военным сопровождением, у которого были включены синие и красные проблесковые огни и был включен специальный звуковой сигнал. По правилам, автомобилям, едущим в обоих направлениях, нужно остановиться на обочине и пропустить колонну. Однако ехавшая за Кристапом женщина не заметила это и последовал удар. Автомобиль Кристапа в итоге вылетел в канаву.