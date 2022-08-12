Днем в четверг на Таллиннском шоссе у Лиласте образовалась конкретная пробка, сообщает передача Degpunktā.
Авария на Таллиннском шоссе: женщина не заметила военный конвой и устроила ДТП
Женщина-водитель не заметила, что едущие впереди останавливаются на обочине, чтобы пропустить оперативный транспорт, и вызвала аварию.
Водитель BMW Кристап рассказал, что по шоссе ехала колонна танков с военным сопровождением, у которого были включены синие и красные проблесковые огни и был включен специальный звуковой сигнал. По правилам, автомобилям, едущим в обоих направлениях, нужно остановиться на обочине и пропустить колонну. Однако ехавшая за Кристапом женщина не заметила это и последовал удар. Автомобиль Кристапа в итоге вылетел в канаву.
Водителей обоих вовлеченных в ДТП автомобилей осмотрели медики. К счастью, в больницу отправляться никому не пришлось.
Впрочем, автомобили покинули место происшествия на эвакуаторах.
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