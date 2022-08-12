По грибы, по ягоды: как избежать отравлений после похода в лес

Бледная поганка (зеленый мухомор) Фото: Shutterstock

Если желудочно-кишечные симптомы проявляются с опозданием, то есть через 6 и более часов после еды - это может быть отравление опасными для жизни грибами. В этом случае необходимо медицинское обследование и наблюдение в больнице. Грибы, содержащие клеточные токсины (например, белый и зеленый мухоморы, поганки, паутинниковые), вызывают серьезные системные симптомы отравления и поражения органов (включая поражение печени и почек).

По ягоды

Чаще всего на инфолинию по вопросам отравлений звонят встревоженные родители и просят совета: ребенок съел красную ягоду в лесу или чьем-то саду. Разновидностей красных ягод достаточно много - красная смородина, например, годится в пищу, но с ней часто путают ядовитые ягоды красной бузины, жимолости, бересклета, майника двулистного, паслена или волчеягодника.

Во всех ягодах разное содержание токсинов. Например, сырые ягоды бузины или жимолости могут вызвать расстройство желудка (в том числе недомогание, рвоту, диарею). В случае проявления легких симптомов, человеку достаточно домашнего наблюдения, следует лишь пить больше жидкости. Рекомендуемое время наблюдения за симптомами - 4 часа. Если съедено было более десяти ягод бузины или жимолости и/или появились жалобы (например, тошнота, рвота), следует обратиться за консультацией на горячую линию по вопросам отравлений. Исключением, однако, является волчеягодник: даже несколько съеденных ягод могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем.

Жимолость красная (ядовитая ягода) Фото: Shutterstock