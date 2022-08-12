Пуятс: Обвинения Amnesty International в адрес Латвии бездоказательны

По словам Пуятса, сотрудники Amnesty International встречались с представителями госучреждений, которые предоставили исчерпывающую информацию о ситуации на границе между Латвией и Беларусью, но в отчете организации эта информация не фигурировала и была представлена позиция только одной стороны.

В отчете содержатся обвинения в адрес Латвии со стороны отдельных мигрантов, но не представлено никаких доказательств, которые бы их подтверждали, подчеркнул начальник пограничной службы, добавив, что

на границе Латвии не было ни одного погибшего или серьезно пострадавшего мигранта.

Галерея: Мигранты на белорусской границе. Январь 2022 года

Пуятс уверен, что конкретное движение мигрантов является созданной белорусским режимом угрозой и может быть преднамеренной попыткой подорвать европейскую систему для соискателей убежища, чтобы затруднить оказание помощи беженцам из Украины.