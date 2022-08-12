При обыске резиденции бывшего президента США Дональда Трампа во Флориде сотрудники Федерального бюро расследования (ФБР) искали в том числе секретные документы, касающиеся ядерного оружия. Об этом сообщила в четверг, 11 августа, газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.
WP: ФБР искало в доме Трампа связанные с ядерным оружием документы
Собеседники издания не предоставили дополнительных подробностей о содержании искомых материалов. В частности, неясно, шла ли в них речь о ядерном оружии США или какой-то другой страны. Они также не сообщили, были ли обнаружены такие документы в ходе обыска.
Минюст США просит суд обнародовать ордер на обыск
Министерство юстиции США обратилось 11 августа в суд с просьбой обнародовать документы, которые позволили сотрудникам ФБР провести обыск в резиденции Трампа. Такое решение было принято "в свете публичного подтверждения бывшим президентом факта обыска, сопутствующих обстоятельств и значительного общественного интереса к этому вопросу", сообщил на пресс-конференции генеральный прокурор Меррик Гарланд. Он также указал, что лично одобрил решение о проведении следственных действий.
Трамп заявил, что не будет препятствовать публикации ордера и списка изъятых документов. "Я не только не буду возражать против обнародования этих документов... Я иду еще дальше, призывая к немедленному опубликованию этих документов", - написал он в своей соцсети Truth Social.
Обыск в резиденции Дональда Трампа во Флориде
Агенты ФБР 8 августа без предупреждения пришли с обыском в резиденцию экс-президента США Мар-а-Лаго во Флориде. По словам Трампа, агенты взломали его сейф. Сам Трамп в момент обыска находился в Нью-Йорке. Политик считает, что таким образом "крайне левые демократы" пытаются не допустить, чтобы он баллотировался в президенты в 2024 году.
В ФБР не дали никаких комментариев по поводу возможных причин обыска в доме бывшего президента. Однако американские СМИ со ссылкой на источники, близкие к расследованию, сообщают, что причиной санкционированного судом обыска могли стать секретные документы, которые Трамп, покидая Белый дом, взял с собой, несмотря на то, что их нужно было передать в Национальный архив.
Коробки с документами Белого дома в поместье Трампа
В феврале Национальный архив подтвердил, что изъял из поместья Трампа Мар-а-Лаго 15 коробок с документами. Среди них была официальная корреспонденция Трампа с правителем Северной Кореи Ким Чен Ыном, а также письмо, оставленное в Овальном кабинете предшественником Трампа Бараком Обамой.
Согласно закону записи президента после окончания срока его полномочий должны быть переданы в Национальный архив. Возврат коробок с документами вызвал вопросы о соблюдении Трампом Закона о президентских записях. Национальный архив тогда потребовал, чтобы Министерство юстиции начало расследование действий экс-президента.