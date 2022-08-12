WP: ФБР искало в доме Трампа связанные с ядерным оружием документы

Агенты ФБР 8 августа без предупреждения пришли с обыском в резиденцию экс-президента США Мар-а-Лаго во Флориде. По словам Трампа, агенты взломали его сейф. Сам Трамп в момент обыска находился в Нью-Йорке. Политик считает, что таким образом "крайне левые демократы" пытаются не допустить, чтобы он баллотировался в президенты в 2024 году.

В ФБР не дали никаких комментариев по поводу возможных причин обыска в доме бывшего президента. Однако американские СМИ со ссылкой на источники, близкие к расследованию, сообщают, что причиной санкционированного судом обыска могли стать секретные документы, которые Трамп, покидая Белый дом, взял с собой, несмотря на то, что их нужно было передать в Национальный архив.

Коробки с документами Белого дома в поместье Трампа

В феврале Национальный архив подтвердил, что изъял из поместья Трампа Мар-а-Лаго 15 коробок с документами. Среди них была официальная корреспонденция Трампа с правителем Северной Кореи Ким Чен Ыном, а также письмо, оставленное в Овальном кабинете предшественником Трампа Бараком Обамой.