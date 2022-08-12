Рождаемость в Латвии по-прежнему почти наполовину ниже смертности

За первые шесть месяцев текущего года зарегистрировано 15 719 умерших, что на 1294 человека или 7,6% меньше, чем в первом полугодии прошлого года, когда наблюдался значительный прирост смертности.

Выше всего смертность в этом году была в марте, когда скончались 2968 человек, что на 10,1% меньше, чем в марте прошлого года.

За первые шесть месяцев года в Латвии родилось 8026 детей, что на 5,8% меньше, чем за соответствующий период 2021 года.

В результате естественного движения населения количество жителей страны в первом полугодии сократилось почти на 7700 человек.

В первом полугодии зарегистрировано 4272 брака, что по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 531 брак или 14,2% больше, но по-прежнему меньше допандемийного уровня - в первом полугодии 2019 года было заключено более 4,7 тыс. браков.

По предварительным данным, на 1 июля этого года население Латвии составляло 1,896 млн человек, что на 20,3 тыс. больше, чем 1 января 2022 года. Количество жителей увеличилось в связи с зарегистрированной иммиграцией, так как украинским беженцам в Латвии присваивается статус постоянного жителя. До 31 июля временную защиту в Латвии получили 35,8 тыс. украинских граждан.