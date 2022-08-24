Как простая лавка в Даугавпилсе стала легендарной - от Вейониса до "Ленинграда"

Сначала для каждого мероприятия организаторы искали спонсоров. Какие-то мероприятия финансировала Даугавпилсская дума, где-то помогали министерство и управление образования, иногда ребят выручал туристический отдел и даже парламент Польши. Но всё чаще к ним приходят и предлагают что-то организовать: "Нас уже воспринимают как определённый бренд и качество", - говорит Лена.

Но для зрителей, как и для спикеров, мероприятие бесплатное: "Мы всегда говорим, что готовы оплатить топливо или билет до Даугавпилса, ночёвку в случае необходимости, но за выступления мы не платим", - делится Вика.

Она говорит, что если раньше можно было организовать мероприятие и вложиться в условную сумму в 1000 евро, то сейчас это невозможно: "Фотографы, видео-ребята... Команда - это не только ребята, которых все знают, но и те, кто за кадром. Есть дизайнер, который рисует красивые плакаты. Кто-то бесплатно работает, кому-то нужно хоть немного заплатить. Фотограф три часа работал, потом ещё два часа обрабатывал. Нужно человеку хоть символически заплатить".

Мероприятие LAVKA Фото: facebook.com/LAVKA.sarunusols

Что касается тем будущих мероприятий, а также гостей, которые будут туда приглашены, то это всегда придумывается в ходе бурных обсуждений, споров и брейншторма.

"Любая тема когда появлялась, мы даже не столько думали об аудитории, сколько о том, что интересно было бы нам, с кем познакомиться и кого послушать", - рассказывает Йорен.