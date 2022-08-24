Я родился в Даугавпилсе и испытываю к этому городу самые тёплые чувства, несмотря на то, что уже очень давно там не живу и бываю раз в год в качестве туриста. Больше всего, когда речь заходит о Даугавпилсе, меня злит, как жители других городов жонглируют стереотипами о втором по величине городе Латвии.
Как простая лавка в Даугавпилсе стала легендарной - от Вейониса до "Ленинграда"
"Это другая Латвия", "Там никто не говорит по-латышски", "Все смотрят Соловьёва и ждут Путина на танке"... Эту и другую чушь приходится слышать как минимум пару раз в год от людей, которые никогда не были в Даугавпилсе.
Заниматься переубеждением и разрушением стереотипов мне бы не хотелось, поэтому я просто хочу вас познакомить с тремя людьми из Даугавпилса, которые горят за свой город и из года в год доказывают, что маленькая инициатива может расти и развиваться.
Знакомьтесь: Йорен Добкевич, Елена Деделе и Виктория Козловска.
У всех у них есть основная работа, но в свободное от неё время они занимаются добровольным хобби, которое является вкладом в развитие любимого города. Ребята познакомились много лет назад и вместе начали двигаться, придумывать мероприятия, искать единомышленников и в итоге создали проекты, о которых узнали далеко за пределами их родного города. Но обо всём по порядку.
Лавка - это объект, вокруг которого построен целый проект, также носящий название LAVKA, а его "матерью" считается Елена Деделе, придумавшая идею в 2016 году.
"У нас есть две истории, одна из них красивая, легендарная, а вторая - реальная. Мы рассказываем ту, которая красивая. Я как-то увидела бабушку на лавочке, которая рассказывала разные истории. Как жизнь обстоит вообще в мире, что происходит и так далее. Мне показалось, что это был обалденный символ сам по себе. Посадить кого-то на лавочку, кто вещал бы с неё на какую-то определённую интересную тему", - рассказывает Лена.
Проект LAVKA - это серия мероприятий с интересными гостями, которые рассказывают истории о своей работе, жизни или хобби.
Формат напоминает всемирно известные мини-лекции TED с той разницей, что гость сидит на этой самой лавке. В конце его или её рассказа зрители могут задавать вопросы.
Сами организаторы говорят, что иногда даже не знают, о чём расскажет их спикер и как в итоге пойдёт разговор - но эта открытость формы тоже часть задумки. За шесть лет состоялось более 20 таких проектов.
На первой Лавке, которая называлась Garda LAVKA, выступали представители производителей мороженого Skrīveru mājas saldējums и пекарни Liepkalni maiznīca.
"У нас была дегустация мороженого тогда. Мы знали точно, что на еду придут люди", - вспоминает Лена.
На первое мероприятие пришло около 50 человек - друзья, знакомые, родители. Каждая следующая встреча собирала всё больше людей. Сейчас на мероприятия собирается больше 100 человек. Мероприятия проходят каждый раз в разных местах, чаще на латышском языке, но были также гости, выступавшие на русском и даже на английском.
Всё это в своё свободное время организуют четыре человека - Лена, Йорен, Виктория Козловска и Яна Иванова. Их мотив - сделать что-то крутое в Даугавпилсе. Показать людей из города или извне, которые сделали что-то собственными руками и собственными усилиями.
"Есть классные чуваки, которые производят что-то, создают, делают самые разные вещи в спорте, в культуре, в бизнесе, в науке, в образовании, где хочешь - классные примеры. И вот о них рассказывать, делиться, создавать экосистемы для сотрудничества, для диалога, они очень-очень нужны", - говорит Йорен.
За годы работы у Лавки появились и постоянные посетители - около 30 человек, они стараются не пропускать ни одно мероприятие. "Мы уже здороваемся на улице с ними", - смеётся Вика.
Лена рассказывает, что у некоторых из посетителей уже появились дети: "И поэтому у нас на последней Лавке был даже детский уголок".
LAVKA привлекает разных посетителей: "Взрослые, нашего возраста, молодёжь - всегда кишмиш. Нельзя сказать, что там молодёжная тусовка. Есть люди старше нас в два раза, которые всегда спрашивают: "Когда будет LAVKA?". Они нас заставляют иногда её делать", - смеётся Вика.
Лично я впервые услышал о проекте в 2016 году, когда к ним в гости приехал Павел Фукс - режиссёр нескольких клипов российской группы "Ленинград".
На этот ивент я не попал, но меня впечатлило, что организаторы нашли этого талантливого рижанина, чтобы он рассказал о своих достижениях в музыкальной и киношной индустрии.
Каждая LAVKA - это всегда одна тема. Туристическая, дискуссионная, спортивная, Лавка в формате дивана, Лавка в формате живой библиотеки, а также театральная Лавка. Тогда зрители сидели на сцене местного театра, а декорацией выступал сам зал. Кстати, все ребята сошлись во мнении, что по атмосфере именно Лавка на сцене Даугавпилсского театра была самой запоминающейся.
Гостем одной из Лавок стал экс-президент Латвии Раймонд Вейонис, который посетил Даугавпилс в 2017 году.
Йорен вспоминает, что мероприятие было в кафе. Всё было серьёзно - его проверяли служба протокола и служба безопасности.
"А потом приходит наше классное местное население и отчасти портит всю программу протокола - садятся где хотят, президента зовут как считают нужным, кормят, поят", - говорит Йорен.
Но Вейонис не только не растерялся, ему настолько понравилось в гостях у Лавки, что он пригласил ребят организовать что-то подобное в президентском дворце. Правда, вскоре он перестал быть президентом, и Лавка до дворца так и не доехала.
Лавка, кстати, проходила не только в Даугавпилсе. Одно из мероприятий ("Урбанистическая Лавка") прошло в Ливанах, а затем проект и вовсе добрался до Национального стадиона в Варшаве.
За это направление отвечал Йорен, который вёз туда саму лавку на общественном транспорте. "У нас была куча пересадок на автобусе, Ecolines не хотел её пропускать, и пришлось платить взятки, чтобы её взяли. Потом я ехал с ней в метро и сидел прямо на ней в вагоне".
Сначала для каждого мероприятия организаторы искали спонсоров. Какие-то мероприятия финансировала Даугавпилсская дума, где-то помогали министерство и управление образования, иногда ребят выручал туристический отдел и даже парламент Польши. Но всё чаще к ним приходят и предлагают что-то организовать: "Нас уже воспринимают как определённый бренд и качество", - говорит Лена.
Но для зрителей, как и для спикеров, мероприятие бесплатное: "Мы всегда говорим, что готовы оплатить топливо или билет до Даугавпилса, ночёвку в случае необходимости, но за выступления мы не платим", - делится Вика.
Она говорит, что если раньше можно было организовать мероприятие и вложиться в условную сумму в 1000 евро, то сейчас это невозможно: "Фотографы, видео-ребята... Команда - это не только ребята, которых все знают, но и те, кто за кадром. Есть дизайнер, который рисует красивые плакаты. Кто-то бесплатно работает, кому-то нужно хоть немного заплатить. Фотограф три часа работал, потом ещё два часа обрабатывал. Нужно человеку хоть символически заплатить".
Что касается тем будущих мероприятий, а также гостей, которые будут туда приглашены, то это всегда придумывается в ходе бурных обсуждений, споров и брейншторма.
"Любая тема когда появлялась, мы даже не столько думали об аудитории, сколько о том, что интересно было бы нам, с кем познакомиться и кого послушать", - рассказывает Йорен.
Кроме LAVKA, каждый участник делает какие-то дополнительные проекты либо как личное хобби, либо в силу профессиональных обязанностей.
Например, Йорен создал проект NEW EAST - общественную организацию, которая занимается программами в сфере культуры, медиа и образования. В августе этому проекту исполнилось 6 лет. В его рамках прошло более 100 мероприятий для более чем 4000 человек.
Кроме того, он создал проект MEDIA LAB по медиаграмотности и критическому мышлению, Business Lab по развитию предпринимательских и аналитических навыков и Capacity Lab - для общественных организаций и деятелей культуры. И сверху ещё театральную программу "Соломон", в рамках которой планируют провести театральный фестиваль в Даугавпилсе. Детали пока не анонсируют.
"Мы хотим показывать позитивные примеры из Латгалии, потому что мы горим за регион и хотим, чтобы здесь многое менялось в культуре, в образовании, в активизации сообщества", - рассказывает Йорен.
В планах также запуск онлайн-магазина, где местные дизайнеры смогут продавать свою одежду и продукты. На вопрос, зачем талантливому дизайнеру этот магазин, если он может продавать свою продукцию самостоятельно, Йорен отвечает:
"Это очень удобно, когда есть сообщество, есть общий ресурс и люди рядом, которые классно занимаются коммуникациями и рекламой. Они в этом специалисты. У нас есть технический ресурс, который мы можем дать. Глупо думать, что если я могу всё, то я должен сам всё делать. Так это не работает в современном мире. Это работает только в какой то синергии и сотрудничестве", - считает Йорен.
При этом у него у самого есть амбиции идти дальше и одновременно разочарование тем, что в Даугавпилсе мало возможностей для реализации - в том числе в личной жизни.
"Все хотят иметь вокруг быт, среду, начиная от парковок, велодорожек, садиков и университетов, в которой хотелось бы жить, создавать семью. Если ты не можешь получить это здесь и тебе за это надо бороться - ты просто берёшь и уезжаешь", - говорит Йорен.
Он отмечает, что не чувствует себя целевой аудиторией местных властей. "Такая политика в городе. В городе главные жители - это пенсионеры, бабушки. Любая предвыборная кампания - это муниципальные аптеки, социальные гарантии. Тебя нет в этом обществе".
"Я себя как человек, как житель с муниципалитетом не ассоциирую", - добавляет Йорен.
Он признаётся, что для него стала маленьким шоком реакция даугавпилчан на открытие небольшого променада в городе. "У людей был восторг в соцсетях, а там просто плитка положена и стоит 10 фонарей. Просто дорога. Там нет классной набережной с фонтанами и амфитеатром. Просто кусок дороги. А у людей шок: "Вау, как же это круто!". Ау, это просто дорога!" - возмущается Йорен, который считает, что у второго по величине города должны быть другие поводы для гордости.
Йорен жалуется, что Даугавпилс в Латвии в результате и известен только какими-то проблемами, скандалами и политикой.
Действительно, частенько в столице приходится сталкиваться с тем, что рижане в курсе минусов второго по величине города страны и совершенно не знают о том классном, что там происходит.
О том, что в Даугавпилсе проходит много чего интересного и там есть ребята, которые горят и переживают за свой город - нужно рассказывать и писать. О том, что в Даугавпилсе больше нет футбольного стадиона и мэр города защищает советские памятники - рассказывать не надо. Об этом и так вся Латвия говорит. Обидно.
LAVKA и NEW EAST стали проектами, которые были призваны частично это исправить. Они был созданы молодыми людьми как частная инициатива, чтобы вдохновлять и расширять горизонты.
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