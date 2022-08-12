Центральная избирательная комиссия (ЦИК) в пятницу, 12 августа, приняла решение об исключении Тома Балтациса из списка кандидатов в депутаты от объединения политической партии Apvienība Latvijai ("Объединение за Латвию") по Рижскому избирательному округу, сообщается на сайте ЦИК.
ЦИК исключает одного кандидата в депутаты Сейма из списков
Представитель ЦИК Лаура Крастиня сообщила, что Балтацис исключен из списка кандидатов в депутаты по Рижскому избирательному округу, поскольку на него распространяется установленное Законом о выборах в Сейм ограничение в отношении осужденных.
Закон устанавливает, что кандидатами на выборах в Сейм не могут быть выдвинуты и в Сейм не могут быть избраны лица, которые были наказаны за умышленное уголовное преступление, за исключением лиц, которые были реабилитированы или судимость которых была погашена или снята.
Решение ЦИК может быть обжаловано в суде в течение трех рабочих дней со дня его принятия.
Чтобы убедиться, что все кандидаты в списке соответствуют требованиям Закона о выборах в Сейм и не подпадают под ограничения, установленные этим законом, после регистрации списков в ЦИК списки были переданы в Управление по делам гражданства и миграции, Информационный центр МВД и Центр документирования последствий тоталитаризма.
На выборах в Сейм 14-го созыва было зарегистрировано 19 списков кандидатов, в которых первоначально на 100 мест в парламенте претендовали 1832 кандидата. После сегодняшнего решения на вступление в Сейм претендует на одного кандидата меньше - 1831.
После регистрации списки кандидатов уже не могут быть отозваны, а изменения в них может вносить только Центральная избирательная комиссия путем исключения кандидатов, в отношении которых получены заключения или решения суда о том, что кандидаты не соответствуют требованиям Закона о выборах.
Граждане Латвии, которым на день выборов исполнился 21 год, могут баллотироваться на выборах в Сейм, если на них не распространяются какие-либо ограничения Закона о выборах в Сейм.
Также ранее сообщалось, что в 14-й Сейм баллотируются трое возможных внештатных агентов, упомянутых в картотеке бывшего Комитета государственной безопасности (КГБ) - актер Андрис Берзиньш, врач Анатолий Данилан и Улдис Годайнис.
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