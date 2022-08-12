ЦИК исключает одного кандидата в депутаты Сейма из списков

Представитель ЦИК Лаура Крастиня сообщила, что Балтацис исключен из списка кандидатов в депутаты по Рижскому избирательному округу, поскольку на него распространяется установленное Законом о выборах в Сейм ограничение в отношении осужденных.

Закон устанавливает, что кандидатами на выборах в Сейм не могут быть выдвинуты и в Сейм не могут быть избраны лица, которые были наказаны за умышленное уголовное преступление, за исключением лиц, которые были реабилитированы или судимость которых была погашена или снята.

Решение ЦИК может быть обжаловано в суде в течение трех рабочих дней со дня его принятия.

Чтобы убедиться, что все кандидаты в списке соответствуют требованиям Закона о выборах в Сейм и не подпадают под ограничения, установленные этим законом, после регистрации списков в ЦИК списки были переданы в Управление по делам гражданства и миграции, Информационный центр МВД и Центр документирования последствий тоталитаризма.