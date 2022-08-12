В 14-й Сейм баллотируются трое возможных внештатных агентов, упомянутых в картотеке бывшего Комитета государственной безопасности (КГБ) - актер Андрис Берзиньш, врач Анатолий Даниланс и Улдис Годайнис, сообщает Центральная избирательная комиссия.
В выборах примут участие три человека, упомянутые в картотеке КГБ. Двое признали сотрудничество
Закон не запрещает участвовать в выборах внештатным агентам бывшего КГБ.
Сами Берзиньш и Даниланс в сведениях о себе, как кандидатах, не скрывали, что сотрудничали КГБ.
Годайнис же утверждает, что не сотрудничал.
Ранее Центр документирования последствий тоталитаризма сообщил в Бюро по защите Сатверсме, что есть информация, свидетельствующая о том, что эти кандидаты могли быть агентами Комитета государственной безопасности Латвийской ССР.
Как сообщила агентству LETA представитель Центральной избирательной комиссии Лаура Крастиня, в отношении еще четырех кандидатов, которые фигурируют в картотеке КГБ, есть судебные решения о том, что не констатировано сотрудничество с спецслужбой, поэтому комиссия не будет раскрывать их имен.
Как сообщалось ранее, ни один из семи кандидатов в депутаты, имена которых можно найти в досье КГБ, не будет лишен возможности баллотироваться на выборах, поскольку они не являются госслужащими КГБ, сообщили агентству LETA в Бюро по защите Сатверсме (SAB).
Если бы эти лица были служащими КГБ, то им было бы запрещено участвовать в выборах. Закон о выборах в Сейм гласит, что на выборы в Сейм не могут претендовать кандидаты и лица, являющиеся сотрудниками иностранных служб государственной безопасности, разведывательных служб или контрразведывательных служб, а также лица, которые были сотрудниками органов государственной безопасности, разведки или контрразведки СССР, Латвийской ССР.
В то же время закон не запрещает быть кандидатами и избираться, если эти люди сотрудничали со службами государственной безопасности СССР, Латвийской ССР или иностранных государств, разведывательными службами или контрразведывательными службами в качестве внештатных сотрудников, агентов, резидентов или конспиративных квартировладельцев.
14. Выборы в Сейм пройдут на первое октября, в субботу.
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