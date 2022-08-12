В выборах примут участие три человека, упомянутые в картотеке КГБ. Двое признали сотрудничество

Закон не запрещает участвовать в выборах внештатным агентам бывшего КГБ.

Сами Берзиньш и Даниланс в сведениях о себе, как кандидатах, не скрывали, что сотрудничали КГБ.

Годайнис же утверждает, что не сотрудничал.

Ранее Центр документирования последствий тоталитаризма сообщил в Бюро по защите Сатверсме, что есть информация, свидетельствующая о том, что эти кандидаты могли быть агентами Комитета государственной безопасности Латвийской ССР.

Как сообщила агентству LETA представитель Центральной избирательной комиссии Лаура Крастиня, в отношении еще четырех кандидатов, которые фигурируют в картотеке КГБ, есть судебные решения о том, что не констатировано сотрудничество с спецслужбой, поэтому комиссия не будет раскрывать их имен.

Как сообщалось ранее, ни один из семи кандидатов в депутаты, имена которых можно найти в досье КГБ, не будет лишен возможности баллотироваться на выборах, поскольку они не являются госслужащими КГБ, сообщили агентству LETA в Бюро по защите Сатверсме (SAB).

Если бы эти лица были служащими КГБ, то им было бы запрещено участвовать в выборах. Закон о выборах в Сейм гласит, что на выборы в Сейм не могут претендовать кандидаты и лица, являющиеся сотрудниками иностранных служб государственной безопасности, разведывательных служб или контрразведывательных служб, а также лица, которые были сотрудниками органов государственной безопасности, разведки или контрразведки СССР, Латвийской ССР.

В то же время закон не запрещает быть кандидатами и избираться, если эти люди сотрудничали со службами государственной безопасности СССР, Латвийской ССР или иностранных государств, разведывательными службами или контрразведывательными службами в качестве внештатных сотрудников, агентов, резидентов или конспиративных квартировладельцев.

14. Выборы в Сейм пройдут на первое октября, в субботу.