С ростом цен на энергоносители и дефицитом древесных пеллет на рынке активизировались мошенники. Они предлагают купить товар по более низкой цене, но после предоплаты они исчезают. Полиция уже возбудила не менее 10 уголовных производств по таким махинациям.
ReTV: Растет количество обманутых покупателей древесной щепы
Быстро растет количество случаев мошенничества, связанных с покупкой пеллет или брикетов по объявлениям на интернет-сайтах. Например, за последнее время в Рижском районе было зарегистрировано как минимум четыре случая мошенничества, в Видземе - три, а с мая по настоящее время - девять таких случаев мошенничества в Земгале. Четыре из них в Елгаве, три в Добеле, два в Бауском районе.
Даце Калниня, представитель Земгальского регионального управления Государственной полиции:
"Во всех случаях, зарегистрированных в Земгале, мошенники просили предоплату.
Люди платят, после чего не получают заказанный товар и не могут авозвратить свои деньги. Крайне желательно в тех случаях, когда вас просят внести предоплату, быть очень осторожным и не делать этого".
По этим делам возбуждены уголовные дела как в отношении физических, так и юридических лиц - как в Латвии, так и за рубежом. Например, в одном случае латвийская компания заказала у другой компании в Польше пеллеты из щепы на сумму 3800 евро, но ни товар не получила, ни деньги не вернули. Бывают случаи, когда название другой известной компании используется не по назначению с целью опорочить ее репутацию. Даце Калниня говорит: "Мошенники использовали реально существующую компанию, использовали реквизиты, адрес, регистрационный номер, адрес этой компании, но в счете указали неверный номер счета".
В основном покупатели не проверяют эти номера счетов и делают перевод. Между тем, в Центре защиты прав потребителей констатируют, что ранее дел, связанных с мошенничеством при покупке древесных пеллет или брикетов, не было зарегистрировано, но в этом году уже поступило пять обращений. Директор Центра защиты прав потребителей Байба Витолиня: "Отопительные брикеты закупаются в третьих странах, там выдаются номера счетов, люди платят на неизвестные счета. Вы не можете проверить, кому платите, поэтому я бы вообще не рекомендовала эту форму оплаты людям".
Латвийская ассоциация биомассы также заявляет, что продавец должен быть тщательно проверен перед совершением сделки, если пеллеты приобретаются не у сертифицированных местных латвийских производителей.
"Чтобы избежать мошенничества, быть уверенными в безопасности, получить качественный продукт, а также поддержать латвийских производителей биомассы, мы предлагаем вам выбирать продукцию местных производителей.
Мы планируем очень скоро обновить список латвийских производителей на сайте LATbio, но если у вас есть какие-либо сомнения, вы можете смело обращаться к нам по электронной почте, и мы сможем помочь в случае неясности".
Пока самая крупная сумма, полученная мошенниками по таким схемам продажи в Земгале, составляет 6045 евро. Виновные до сих пор не пойманы. Следует отметить, что данный вид мошенничества в особо крупном размере также может наказываться реальным лишением свободы до пяти лет лишения свободы.
Видео: сюжет передачи ReTV на латышском языке
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!