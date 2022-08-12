ReTV: Растет количество обманутых покупателей древесной щепы

Быстро растет количество случаев мошенничества, связанных с покупкой пеллет или брикетов по объявлениям на интернет-сайтах. Например, за последнее время в Рижском районе было зарегистрировано как минимум четыре случая мошенничества, в Видземе - три, а с мая по настоящее время - девять таких случаев мошенничества в Земгале. Четыре из них в Елгаве, три в Добеле, два в Бауском районе.

Даце Калниня, представитель Земгальского регионального управления Государственной полиции:

"Во всех случаях, зарегистрированных в Земгале, мошенники просили предоплату.

Люди платят, после чего не получают заказанный товар и не могут авозвратить свои деньги. Крайне желательно в тех случаях, когда вас просят внести предоплату, быть очень осторожным и не делать этого".