Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил в пятницу,12 августа, что огромное количество химических отходов, как полагается, было намеренно сброшено в Одру, причинив такой ущерб, что реке потребуются годы, чтобы снова очиститься, пишет AP.
Фото ⟩ В Польше в реке Одра из-за химикатов погибли тонны рыбы
В последние недели в реке и на ее берегах наблюдаются тонны дохлой рыбы, но публичный скандал разгорелся только в конце этой недели.
Моравецкий пообещал, что польские власти сделают все, чтобы виновные предстали перед судом.
"Мы это так не оставим", - подчеркнул премьер в видео, размещенном в Facebook. "Мы не успокоимся, пока виновные не будут строго наказаны", - добавил он.
Немецкие СМИ сообщают, что река Одра, по которой проходит граница между Польшей и Германией, могла быть отравлена ртутью, хотя официально это пока не подтверждено.
Большое количество мертвой рыбы, а также бобров впервые заметили в конце июля возле Олавы на юго-западе Польши.
Пшемыслав Дака, глава "Польских вод", заявил в четверг, что на данный момент из реки вывезено десять тонн мертвой рыбы.
Он признал, что это огромная экологическая катастрофа.
Между тем официальные лица Германии обвиняют поляков в нарушении обоюдной договоренности, так как они не сразу проинформировали соседей о возможном загрязнении реки.
Некий капитан корабля впервые сообщил властям Германии о мертвой рыбе только 9 августа.
Польша привлекла армию к очистке Одры, а Ассоциация рыбаков польского города Зелена-Гура объявила, что прекращает ловлю рыбы в реке из-за загрязнения.
Одра берет свое начало в Чехии и, пересекая территорию Польши, впадает в Балтийское море. Ее общая длина составляет 840 километров, из которых 187 километров проходят по польско-германской границе.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!