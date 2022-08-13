Фото ⟩ В Польше в реке Одра из-за химикатов погибли тонны рыбы

В последние недели в реке и на ее берегах наблюдаются тонны дохлой рыбы, но публичный скандал разгорелся только в конце этой недели.

Моравецкий пообещал, что польские власти сделают все, чтобы виновные предстали перед судом.

"Мы это так не оставим", - подчеркнул премьер в видео, размещенном в Facebook. "Мы не успокоимся, пока виновные не будут строго наказаны", - добавил он.

Фото: DPA/ scanpix

Немецкие СМИ сообщают, что река Одра, по которой проходит граница между Польшей и Германией, могла быть отравлена ​​ртутью, хотя официально это пока не подтверждено.

Большое количество мертвой рыбы, а также бобров впервые заметили в конце июля возле Олавы на юго-западе Польши.

Пшемыслав Дака, глава "Польских вод", заявил в четверг, что на данный момент из реки вывезено десять тонн мертвой рыбы.

Он признал, что это огромная экологическая катастрофа.

Между тем официальные лица Германии обвиняют поляков в нарушении обоюдной договоренности, так как они не сразу проинформировали соседей о возможном загрязнении реки.

Река Одра в Польше Фото: Reuters/ScanPix

Некий капитан корабля впервые сообщил властям Германии о мертвой рыбе только 9 августа.

Польша привлекла армию к очистке Одры, а Ассоциация рыбаков польского города Зелена-Гура объявила, что прекращает ловлю рыбы в реке из-за загрязнения.

Одра берет свое начало в Чехии и, пересекая территорию Польши, впадает в Балтийское море. Ее общая длина составляет 840 километров, из которых 187 километров проходят по польско-германской границе.