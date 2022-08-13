В субботу днем, 13 августа, перед посольством России в Риге собралось несколько десятков человек, чтобы выразить свою поддержку украинским боевикам "Азова" и осудить Россию за ее террористическую деятельность в Украине, пишет LETA.
В Риге прошел пикет против террористической деятельности России в Украине
В Риге прошел пикет против террористической деятельности России в Украине
Как отмечает агентство LETA, участники пикета разного возраста держали в руках плакаты, преимущественно на английском языке, с призывами сохранить героев Мариуполя, Украину и бойцов спецназа Нацгвардии страны "Азов", а также с выражением осуждения России, называя ее террористическим государством и убийцей.
Участники протеста в основном вели себя тихо, но временами раздавался лозунг "Россия - террористы". За происходящим наблюдали несколько сотрудников полиции.
Кто является инициатором протеста, участники акции не раскрыли агентству LETA, но известно, что как минимум до полудня пятницы подобное мероприятие не было официально зарегистрировано в Рижской думе.
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