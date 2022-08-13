Видео ⟩ Очередной таксист с битой в Таллинне: странное поведение прохожего вынудило водителя защищаться

Мужчина, ругавшийся с женщиной, выбежал на дорогу и пнул проезжающий мимо автомобиль такси. Затем таксист и мужчина стали выяснять отношения, мужчина вновь ударил авто, но на этот раз уже рукой и в дверь.

Таксист, возмущенный невиданным хамством, стал догонять мужчину, схватив продолговатый предмет, напоминающий лом или биту. Замахиваясь, он побежал за убегающим мужчиной, после чего вернулся в автомобиль сел и уехал. Шокирующее видео было опубликовано пользователем TikTok @dorismoldre, однако, на момент публикации материала, редакции не удалось найти это видео в социальной сети.

Читатель был возмущен происходящим на улицах Таллинна. "Это ужасающее зрелище! Разборки выглядят эпичнее, чем фильм "Довод"!" - пишет читатель.

В полицию о произошедшем не сообщалось.