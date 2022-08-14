Минюст планирует ограничить использование русского языка на рабочих местах

По его словам, этот закон станет результатом языкового референдума, проведенного в феврале 2012 года, на котором 74,8% избирателей проголосовали против русского языка как второго государственного.

Хотя референдум подтвердил стремление населения к латышскому языку как к единственному государственному, министр указывает, что "на практике долгосрочные последствия русификации таковы, что закрепилась практика одновременного использования в повседневном общении и латышского, и русского - при оказании услуг, а также на рабочих местах".

Это происходит несмотря на то, что все жители Латвии имеют возможность ежедневно пользоваться государственным языком, отмечает политик, добавляя, что "практика такова, что от латышей в самых разных ситуациях требуется русский язык".

"Этого следует избегать, за исключением определенных случаев, которые будут перечислены в законе. Но обществу важно знать, что латышский язык должен использоваться для общения на рабочих местах", - считает Борданс.

По его словам, в ближайшее время такой закон может быть направлен на обсуждение коалиции.

На вопрос о том, коснется ли это также автоответчиков, в том числе предприятий частного или государственного сектора, которые часто предлагают общаться не только на латышском, но и на русском языке, Борданс ответил, что это еще предстоит обсудить, но закон может применяться и к таким случаям.

Борданс пояснил, что использование языка, не являющегося официальным языком ЕС, следует запретить в местах розничной продажи товаров. Закон также может применяться к объявлениям о вакансиях, требующих знания русского языка.