СМИ: ВСУ уничтожили штаб ЧВК "Вагнера" в Попасной

Радиостанция сообщает, что фотографию с местонахождением штаба несколько дней назад опубликовал один из российских военных корреспондентов.

Информацию об ударе по штабу ЧВК "Вагнера" в воскресенье подтвердили и российские Telegram-каналы, которые также опубликовали фотографии уничтоженного штаба.

8 августа об этом штабе писал российский военный корреспондент Сергей Среда. Он сообщил в Telegram, что "приехал в Попасную, прибыл в штаб ЧВК "Вагнера". Встретили как своего, рассказали много интересных историй".

"Радио Свобода" сообщает, что на одной из опубликованных им фотографий виден и называемый поваром Владимира Путина Евгений Пригожин, которого считают финансистом ЧВК "Вангера", хоть сам он это и отрицает.

Фотографии смутили пророссийски настроенных, так как на одной из них виден указатель с точным адресом ближайшего бомбоубежища, что позволяет точно идентифицировать местонахождение "вагнеровцев".

После информации об ударе по штабу ЧВК "Вагнера", Среда в воскресенье удалил свой пост о его посещении.

В российских СМИ прозвучала информация, что после удара по Попасной связаться с Пригожиным не удалось.

Журналист Денис Казанский в Facebook сообщил, что штаб был уничтожен точным попаданием ракетной артиллерийской системы Himars.