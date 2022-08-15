Передача: Не все школы планируют принимать участие в забастовке педагогов

Калванс допустил возможность того, что часть школ не будет принимать участие в забастовке, таким образом, будут школы, в которых учеба проходить будет, и школы, учителя которых будут бастовать.

Глава LIVA отметил, что ничего подробнее о предстоящей забастовке рассказать нельзя, так как Латвийский профсоюз работников образования и науки (LIZDA) примет решение о времени и форме забастовки на этой неделе, 17 августа. После этого планируется созвать и собрание LIVA, чтобы принять решение о том, как реагировать на решение профсоюза LIZDA.

Напомним, в начале этого лета LIZDA провела акцию протеста, после которой сообщила, что призовет учителей школ с сентября начать бессрочную забастовку. Как пояснила руководитель LIZDA Инга Ванага, профсоюз больше не будет проводить пикеты или шествия, так как политики не могут во время таких протестов "найти компромисс" и выполнить требования LIZDA.

В сентябре планируется начать бессрочную забастовку. Ванага отметила, что забастовка будет продолжаться, пока не будут услышаны требования профсоюза. Опыт LIZDA показывает, что эффективны только бессрочные забастовки.

Три главных требования профсоюза - сбалансированная нагрузка, график увеличения зарплат согласно установленным в законе об образовании принципам и честный механизм разделения финансирования, чтобы не страдали педагоги из самоуправлений с приведенной в порядок школьной сетью и большим количеством учеников.