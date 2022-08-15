Совет по конкуренции (СК) обнаружил запрещенное соглашение между тремя строительными компаниями об условиях участия в одной из частных закупок, сообщили агентству LETA в СК.
Обнаружено запрещенное соглашение между тремя строительными компаниями
Обнаружено запрещенное соглашение между тремя строительными компаниями
СК отмечает, что запрещенное соглашение удалось выявить в результате успешного сотрудничества между рядом учреждений.
К частной закупке были привлечены средства Европейского союза (ЕС), поэтому Европейская прокуратура начала уголовный процесс и заказчику пришлось вернуть полученное софинансирование в размере 780 733 евро.
О принятом по этому делу решении СК сообщит на пресс-конференции во вторник, 16 августа. Пресс-конференция организована в сотрудничестве с Минфином и Европейской прокуратурой.
Пресс-конференция состоится в 10:00 в Минэкономики, в ней примут участие председатель СК Юрис Гайкис, директор департамента запрещенных соглашений СК Иева Шмите, директор депар
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