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Обнаружено запрещенное соглашение между тремя строительными компаниями

rus.tvnet.lv/LETA
Обнаружено запрещенное соглашение между тремя строительными компаниями
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Фото: Ieva Leiniša / LETA

Совет по конкуренции (СК) обнаружил запрещенное соглашение между тремя строительными компаниями об условиях участия в одной из частных закупок, сообщили агентству LETA в СК.

СК отмечает, что запрещенное соглашение удалось выявить в результате успешного сотрудничества между рядом учреждений.

К частной закупке были привлечены средства Европейского союза (ЕС), поэтому Европейская прокуратура начала уголовный процесс и заказчику пришлось вернуть полученное софинансирование в размере 780 733 евро.

О принятом по этому делу решении СК сообщит на пресс-конференции во вторник, 16 августа. Пресс-конференция организована в сотрудничестве с Минфином и Европейской прокуратурой.

Пресс-конференция состоится в 10:00 в Минэкономики, в ней примут участие председатель СК Юрис Гайкис, директор департамента запрещенных соглашений СК Иева Шмите, директор депар

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