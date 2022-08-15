Латвия получила первые 1400 доз вакцины от оспы обезьян, которые будут доступны для вакцинации людей из групп риска, сообщил агентству LETA руководитель отдела коммуникации Министерства здравоохранения Оскар Шнейдерс.
В Латвию доставлены первые вакцины от оспы обезьян
В Латвию доставлены первые вакцины от оспы обезьян
Вакцинацию от оспы обезьян не планируется проводить в обширных масштабах. Согласно рекомендациям Государственного совета по иммунизации, вакцины будут предложены группам риска - контактным лицам инфицировавшихся оспой обезьян и медицинскому персоналу, в том числе работникам лабораторий.
Прививки можно будет сделать в клинических университетских и региональных больницах. Вакцины закуплены в рамках единой закупки Европейской комиссии.
В Латвии к настоящему времени подтверждено четыре случая оспы обезьян. Центр профилактики и контроля заболеваний установил, что все случаи связаны с заражением за рубежом, местного распространения инфекции не выявлено.
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