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В результате аварии пострадали четыре человека

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В результате аварии пострадали четыре человека
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Полиция. Иллюстративное фото
Полиция. Иллюстративное фото Фото: Edijs Pālens/LETA

Вечером 15 августа в дорожно-транспортном происшествии в Олайнском крае пострадали четыре человека, сообщила порталу RUS TVNET представитель Государственной полиции Мадара Шершнева.

Она уточнила, что авария произошла рядом с местечком Стуниши в Олайнском крае. Информация о дорожно-транспортном происшествии поступила в полицию около 18.45.

"По предварительной информации, в результате столкновения Audi и Volkswagen пострадали четыре человека", - сказала представитель полиции.

В 20:30 полиция все еще работала на месте происшествия.

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