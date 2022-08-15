В результате аварии пострадали четыре человека

Она уточнила, что авария произошла рядом с местечком Стуниши в Олайнском крае. Информация о дорожно-транспортном происшествии поступила в полицию около 18.45.

"По предварительной информации, в результате столкновения Audi и Volkswagen пострадали четыре человека", - сказала представитель полиции.

В 20:30 полиция все еще работала на месте происшествия.