Вечером 15 августа в дорожно-транспортном происшествии в Олайнском крае пострадали четыре человека, сообщила порталу RUS TVNET представитель Государственной полиции Мадара Шершнева.
В результате аварии пострадали четыре человека
В результате аварии пострадали четыре человека
Она уточнила, что авария произошла рядом с местечком Стуниши в Олайнском крае. Информация о дорожно-транспортном происшествии поступила в полицию около 18.45.
"По предварительной информации, в результате столкновения Audi и Volkswagen пострадали четыре человека", - сказала представитель полиции.
В 20:30 полиция все еще работала на месте происшествия.
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