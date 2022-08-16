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Cорвали флаг Украины в Екабпилсе: полиция установила личности нарушителей

rus.tvnet.lv
Cорвали флаг Украины в Екабпилсе: полиция установила личности нарушителей
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Фото: kadrs no video

Государственная полиция установила личности двух мужчин, которые в Екабпилсе сорвали с крепления украинский флаг, бросили его на землю и выкрикивали лозунг "Слава России!", сообщили LETA в Госполиции.

Ранее сообщалось, что 7 августа этого года в Екабпилсе на улице Ригас, 150а, у здания управления по развитию Екабпилсского края двое неустановленных мужчин вырвали из крепления флаг Украины. Полиция разыскивала виновных.

Стражи порядка в связи с нарушением общественного порядка, нарушением общепринятых норм поведения и помехой работе учреждения призывали отозваться жителей, которые могут опознать изображенных на видео мужчин.

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