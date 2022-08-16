В аутлет-городке Via Jurmala Outlet Village открылся магазин ViRA, созданный с целью поддержки украинских дизайнеров, продолжающих работу в стране, где ведутся военные действия. Автор идеи проекта - Виктория Шпорта - в своем желании дать украинским дизайнерам возможность выжить, за короткий срок объединила 17 известных в Украине модных брендов и превратила свою идею в уютный магазин, который можно найти в аутлет-городке Via Jurmala Outlet Village в Пиньки.
Свои двери открыл первый в Латвии магазин украинских дизайнеров
В переводе с украинского языка ViRA означает "вера". Вера в то, что искусство и талант непобедимы, а также надежду на лучшее будущее. Именно в последние годы интерес к украинской моде возрос во всем мире. Талантливым дизайнерам удалось презентовать свое уникальное творчество, вписав яркие краски, натуральные ткани и аутентичность своей страны, заявив о себе как об очень творческих представителях мира моды.
Несмотря на сложности, связанные с доставкой продукции в Латвию, ассортимент ViRA продолжает расширяться и на полках магазина можно найти изделия уже нескольких украинских представителей: яркий трикотаж бренда Chuprina, женские сумочки бренда Verbena, спортивные аксессуары Bijou, платья, тренчи и джинсовую продукцию от Duality, детские игрушки бренда Kykla, изготовленное вручную нижнее белье For Love Underwear, шелковые и льняные изделия бренда Sisters, а также их уникальные кимоно, интерпретирующие цвета и узоры украинских народных костюмов.
"С момента принятия решения реализовать идею открытия подобного магазина, с которой мы отправились к руководству аутлет-городка, прошел только месяц. Мы хотели как можно быстрее помочь представителям мира моды Украины - тем, кому пришлось покинуть свою страну, тем, чьи фабрики и производства попали под бомбардировки и их в срочном порядке пришлось переносить на запад страны. Средства, которые мы постараемся заработать, будут поддержкой для их сотрудников, а также помогут возобновить и продолжать работу самих брендов", - рассказывает автор идеи проекта Виктория Шпорта.
В дополнение к уже представленной женской и детской продукции совсем скоро в магазине появятся также бренды мужской одежды, обуви и аксессуаров. "Новость о создании магазина достигла многих украинских дизайнеров. Мы с радостью получаем письма и звонки с пожеланиями процветания проекту, что совместно с поддержкой аутлет-городка дает нам огромную силу на реализацию этого проекта", - добавляет Шпорта.
Галерея: Свои двери открыл первый в Латвии магазин украинских дизайнеров
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