Очаровала Юрмалу, покорила Украину. Певица KOLA, которую теперь знает каждый украинец

Что касается самого страшного события за всю войну - такого нет, все происходящее - это в целом страшное, самое ужасное и несправедливое событие, ведь умирают наши люди! Каждый день! Действия России - это низко, у меня нет слов, чтобы их описать!

- Я не переехала, а вынужденно уехала к маме, она живет здесь уже 4 года. Антон пошел в ВСУ, у моей мамы разрывалось сердце, и она умоляла, чтобы я приехала. Но сделала я это только когда Антон сказал: "Все! Ты уезжаешь, потому что я иду защищать нашу землю от этих уродов". Каждый день я спрашивала: "Могу ли я уже вернуться?", ответ всегда был: "Нет". Я очень жду тот день, когда вернусь в Киев - скоро я поеду на выступление, но на несколько дней. Думаю, буду постоянно рыдать, потому что не могу описать тоску по Украине словами. Сегодня я езжу на благотворительные выступления, на которых мы собираем средства для ВСУ и во время которых звучит украинская музыка, и мир нас продолжает слышать.