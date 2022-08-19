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Очаровала Юрмалу, покорила Украину. Певица KOLA, которую теперь знает каждый украинец

Кристина Лось rus.tvnet.lv
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Очаровала Юрмалу, покорила Украину. Певица KOLA, которую теперь знает каждый украинец
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Певица KOLA
Певица KOLA Фото: Из личного архива певицы KOLA

За время войны жизнь украинской певицы KOLA (Анастасии Прудиус) изменилась до неузнаваемости - ее молодой человек ушел служить в Вооруженные силы Украины (ВСУ), сама она вынужденно уехала в Испанию и пережила расставание. Единственное, что помогало девушке справляться со всем и не опускать руки, - музыка и вера в победу своей страны. О звездной жизни, отношениях, конкурсе Laima Voice и вдохновении во время войны KOLA рассказала специально для RUS TVNET.

После 24 февраля многие известные украинские музыканты сменили микрофон на автомат и отправились воевать. Певицы теперь не рекламируют модные брэнды, а фасуют гуманитарную помощь в волонтерских центрах, артисты не отправляются по миру с шоу-программой, а выступают на благотворительных концертах, собирают деньги для ВСУ и ведут борьбу на информационном фронте.

В период войны певица KOLА написала много композиций, которые принесли артистке небывалую популярность. Ее песня "Чи разом" возглавляет украинские топ-чарты, ее знает каждый украинец, но сама певица не престает удивлять слушателей музыкальными премьерами.

Интервью переведено с украинского на русский язык.

Певица KOLA
Певица KOLA Фото: Из личного архива певицы KOLA

- Анастасия, каким для вас было 24 февраля, где и с кем вы были во время вторжения? Какое событие за все это время было самым страшным лично для вас?

- 24 февраля я проснулась от взрыва где-то недалеко от меня. Дом начало трясти, после чего я увидела зарево в окне. Я была дома в Киеве с Антоном, мы спали.

Первый месяц войны был как в тумане, как один день, потом непонятные движения, переезды, страх, боль, тоска по дому. Это никогда не заканчивается и постоянно сидит во мне.

Что касается самого страшного события за всю войну - такого нет, все происходящее - это в целом страшное, самое ужасное и несправедливое событие, ведь умирают наши люди! Каждый день! Действия России - это низко, у меня нет слов, чтобы их описать!

- Во время войны вы переехали в Испанию. Почему выбрали именно эту страну? Хотите остаться там или вернуться в Украину?

- Я не переехала, а вынужденно уехала к маме, она живет здесь уже 4 года. Антон пошел в ВСУ, у моей мамы разрывалось сердце, и она умоляла, чтобы я приехала. Но сделала я это только когда Антон сказал: "Все! Ты уезжаешь, потому что я иду защищать нашу землю от этих уродов". Каждый день я спрашивала: "Могу ли я уже вернуться?", ответ всегда был: "Нет". Я очень жду тот день, когда вернусь в Киев - скоро я поеду на выступление, но на несколько дней. Думаю, буду постоянно рыдать, потому что не могу описать тоску по Украине словами. Сегодня я езжу на благотворительные выступления, на которых мы собираем средства для ВСУ и во время которых звучит украинская музыка, и мир нас продолжает слышать.

Видео: Клип на песню KOLA "Дочекаюсь"

- Во время войны многие пары разошлись и вы, к сожалению, не исключение. Почему приняли такое решение?

- Просто приняли. Нам было тяжело. Точка. Да, очень жаль, что многие не смогли сохранить свою любовь. Война оголяет и показывает все, возможно, поэтому так и происходит. Мы все стали другими и уже никогда не станем прежними - какими были до этой ужасной войны.

- Как вы переживали, когда ваш экс-жених вступил в ВСУ?

- Все эти месяцы я активно помогала ему и хотела сделать все, что только было возможно. Я очень переживала, нервничала, похудела… Тогда и начала активно писать песни, потому что ту боль надо было куда-то изливать. Еще это была единственная возможность хотя бы на несколько часов отвлечься и не плакать.

Певица KOLA
Певица KOLA Фото: Из личного архива певицы KOLA

- Как вы помогаете Украине в это нелегкое время?

- Своими песнями. Надеюсь, они действительно помогают людям. Поддерживаю сборы средств через Instagram, делаю донаты, когда могу - бесплатно выступаю на благотворительных концертах, где собирают деньги для ВСУ. Стараюсь защищать  наших воинов мыслями, энергетикой, постоянно думаю о них и очень верю в наших героев.

- Мы находимся в Латвии, расскажите ее жителям о вашем творчестве: каким оно было до войны и как изменилось?

- Я писала песни на украинском и до войны, но, к сожалению, их слушали не очень активно. Грустно, что при таких обстоятельствах, но меня услышали и начали слушать о том, чем я живу. Изменилось все. Мелодия, голос, слова и вообще посыл. Сегодня я пишу то, что чувствую, это прямо прет изнутри, плюс я ничего не ожидаю, я просто делюсь своими чувствами.

Мой Instagram превратился в музыкальный дневник моих чувств, это все произошло органично, я ничего не придумывала,

и думаю, что именно он дал мне возможность и силы пережить разрыв в отношениях и боль за свою страну. Мой музыкальный дневник продолжает меня поддерживать и сейчас - может, это звучит странно, но только поэтому мое психологическое состояние вернулось к норме. Благодаря нашим людям я чувствую сильнейший энергообмен и взаимоподдержку между нами. Наши люди, украинцы - это мое вдохновение, мои переживания. У меня внутри накопилось много информации, которой хочется делиться с остальными.

Певица KOLA
Певица KOLA Фото: Из личного архива певицы KOLA

- Планируете ли вы приехать с концертом в Латвию?

- Если будет такая возможность - с удовольствием приеду.

Кстати, я победила в конкурсе вокалистов LAIMA VOICE, стартовавшем в апреле прошлого года в рамках фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala.

Я должна была как раз этим летом прилететь в Латвию и спеть на сцене концертного зала "Дзинтари", но выступление по очевидным причинам перенесли.

- Песня "Чи разом" была в украинских ТОП-чартах. Как думаете, почему она вызвала такой отклик среди украинцев и кому вы ее посвятили?

- Я не ожидала такого ажиотажа вокруг этой песни. Я писала ее Антону. Записала все на лавочке через наушники от айфона на невероятную аранжировку Миши Мелкумяна и просто выложила это в Instagram и TikTok, и это понравилось людям. Я там пою и о любви, и о том, как сегодня у людей изменились ценности... Может быть, именно поэтому украинцев так тронула эта композиция.

Видео: Клип на песню KOLA "Чи разом?"

- 12 августа состоялась премьера песни "Дочекаюсь". О чем она и чем особенна для вас?

- Песня "Дочекаюсь" - это мои апрельские мысли. Все, что передано в песне - было тогда в моей голове. Она была написана для Антона. Сегодня я посвящаю ее каждой женщине Украины, которая ждет возвращения своего героя.

- Некоторые украинцы считают, что сейчас не время ходить на концерты, петь. Какое у вас мнение по этому поводу?

- Мне вообще трудно сегодня отдыхать, куда-то ходить, а веселиться - тем более. Это мое такое внутреннее ощущение. Но петь, давать концерты, которые помогают Украине сегодня - просто необходимо! Мы должны находить в себе силы, чтобы хотя бы иногда переключать мозг, потому что так можно с ума сойти.

- Что бы вы пожелали украинцам, которые сейчас далеко от дома?

- Нашим людям я хочу сказать, что мы невероятные, что на сегодняшний день мы - одна семья, мы должны выстоять, и я уверена, что мы это сделаем. Потому что с такими мужчинами и женщинами иначе быть не может! Хочу пожелать всем нам терпения и веры и чтобы мы все помнили, что наше главное оружие - это любовь, а у них, у тех зверей, у той орды, такой силы нет, и именно это их бесит больше всего! Я обожаю фильм "Аватар". Помните, когда жители той планеты уже не могли справиться самостоятельно с варварами, которые пришли забрать у них их дом? Но в один момент вмешалась природа: все живущие там звери и птицы помогли им выстоять! Я знаю, что у нас непременно будет так же! Ибо мы добро, а добро всегда побеждает зло!

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