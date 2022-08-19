За время войны жизнь украинской певицы KOLA (Анастасии Прудиус) изменилась до неузнаваемости - ее молодой человек ушел служить в Вооруженные силы Украины (ВСУ), сама она вынужденно уехала в Испанию и пережила расставание. Единственное, что помогало девушке справляться со всем и не опускать руки, - музыка и вера в победу своей страны. О звездной жизни, отношениях, конкурсе Laima Voice и вдохновении во время войны KOLA рассказала специально для RUS TVNET.
Очаровала Юрмалу, покорила Украину. Певица KOLA, которую теперь знает каждый украинец
После 24 февраля многие известные украинские музыканты сменили микрофон на автомат и отправились воевать. Певицы теперь не рекламируют модные брэнды, а фасуют гуманитарную помощь в волонтерских центрах, артисты не отправляются по миру с шоу-программой, а выступают на благотворительных концертах, собирают деньги для ВСУ и ведут борьбу на информационном фронте.
В период войны певица KOLА написала много композиций, которые принесли артистке небывалую популярность. Ее песня "Чи разом" возглавляет украинские топ-чарты, ее знает каждый украинец, но сама певица не престает удивлять слушателей музыкальными премьерами.
Интервью переведено с украинского на русский язык.
- Анастасия, каким для вас было 24 февраля, где и с кем вы были во время вторжения? Какое событие за все это время было самым страшным лично для вас?
- 24 февраля я проснулась от взрыва где-то недалеко от меня. Дом начало трясти, после чего я увидела зарево в окне. Я была дома в Киеве с Антоном, мы спали.
Первый месяц войны был как в тумане, как один день, потом непонятные движения, переезды, страх, боль, тоска по дому. Это никогда не заканчивается и постоянно сидит во мне.
Что касается самого страшного события за всю войну - такого нет, все происходящее - это в целом страшное, самое ужасное и несправедливое событие, ведь умирают наши люди! Каждый день! Действия России - это низко, у меня нет слов, чтобы их описать!
- Во время войны вы переехали в Испанию. Почему выбрали именно эту страну? Хотите остаться там или вернуться в Украину?
- Я не переехала, а вынужденно уехала к маме, она живет здесь уже 4 года. Антон пошел в ВСУ, у моей мамы разрывалось сердце, и она умоляла, чтобы я приехала. Но сделала я это только когда Антон сказал: "Все! Ты уезжаешь, потому что я иду защищать нашу землю от этих уродов". Каждый день я спрашивала: "Могу ли я уже вернуться?", ответ всегда был: "Нет". Я очень жду тот день, когда вернусь в Киев - скоро я поеду на выступление, но на несколько дней. Думаю, буду постоянно рыдать, потому что не могу описать тоску по Украине словами. Сегодня я езжу на благотворительные выступления, на которых мы собираем средства для ВСУ и во время которых звучит украинская музыка, и мир нас продолжает слышать.
Видео: Клип на песню KOLA "Дочекаюсь"
- Во время войны многие пары разошлись и вы, к сожалению, не исключение. Почему приняли такое решение?
- Просто приняли. Нам было тяжело. Точка. Да, очень жаль, что многие не смогли сохранить свою любовь. Война оголяет и показывает все, возможно, поэтому так и происходит. Мы все стали другими и уже никогда не станем прежними - какими были до этой ужасной войны.
- Как вы переживали, когда ваш экс-жених вступил в ВСУ?
- Все эти месяцы я активно помогала ему и хотела сделать все, что только было возможно. Я очень переживала, нервничала, похудела… Тогда и начала активно писать песни, потому что ту боль надо было куда-то изливать. Еще это была единственная возможность хотя бы на несколько часов отвлечься и не плакать.
- Как вы помогаете Украине в это нелегкое время?
- Своими песнями. Надеюсь, они действительно помогают людям. Поддерживаю сборы средств через Instagram, делаю донаты, когда могу - бесплатно выступаю на благотворительных концертах, где собирают деньги для ВСУ. Стараюсь защищать наших воинов мыслями, энергетикой, постоянно думаю о них и очень верю в наших героев.
- Мы находимся в Латвии, расскажите ее жителям о вашем творчестве: каким оно было до войны и как изменилось?
- Я писала песни на украинском и до войны, но, к сожалению, их слушали не очень активно. Грустно, что при таких обстоятельствах, но меня услышали и начали слушать о том, чем я живу. Изменилось все. Мелодия, голос, слова и вообще посыл. Сегодня я пишу то, что чувствую, это прямо прет изнутри, плюс я ничего не ожидаю, я просто делюсь своими чувствами.
Мой Instagram превратился в музыкальный дневник моих чувств, это все произошло органично, я ничего не придумывала,
и думаю, что именно он дал мне возможность и силы пережить разрыв в отношениях и боль за свою страну. Мой музыкальный дневник продолжает меня поддерживать и сейчас - может, это звучит странно, но только поэтому мое психологическое состояние вернулось к норме. Благодаря нашим людям я чувствую сильнейший энергообмен и взаимоподдержку между нами. Наши люди, украинцы - это мое вдохновение, мои переживания. У меня внутри накопилось много информации, которой хочется делиться с остальными.
- Планируете ли вы приехать с концертом в Латвию?
- Если будет такая возможность - с удовольствием приеду.
Кстати, я победила в конкурсе вокалистов LAIMA VOICE, стартовавшем в апреле прошлого года в рамках фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala.
Я должна была как раз этим летом прилететь в Латвию и спеть на сцене концертного зала "Дзинтари", но выступление по очевидным причинам перенесли.
- Песня "Чи разом" была в украинских ТОП-чартах. Как думаете, почему она вызвала такой отклик среди украинцев и кому вы ее посвятили?
- Я не ожидала такого ажиотажа вокруг этой песни. Я писала ее Антону. Записала все на лавочке через наушники от айфона на невероятную аранжировку Миши Мелкумяна и просто выложила это в Instagram и TikTok, и это понравилось людям. Я там пою и о любви, и о том, как сегодня у людей изменились ценности... Может быть, именно поэтому украинцев так тронула эта композиция.
Видео: Клип на песню KOLA "Чи разом?"
- 12 августа состоялась премьера песни "Дочекаюсь". О чем она и чем особенна для вас?
- Песня "Дочекаюсь" - это мои апрельские мысли. Все, что передано в песне - было тогда в моей голове. Она была написана для Антона. Сегодня я посвящаю ее каждой женщине Украины, которая ждет возвращения своего героя.
- Некоторые украинцы считают, что сейчас не время ходить на концерты, петь. Какое у вас мнение по этому поводу?
- Мне вообще трудно сегодня отдыхать, куда-то ходить, а веселиться - тем более. Это мое такое внутреннее ощущение. Но петь, давать концерты, которые помогают Украине сегодня - просто необходимо! Мы должны находить в себе силы, чтобы хотя бы иногда переключать мозг, потому что так можно с ума сойти.
- Что бы вы пожелали украинцам, которые сейчас далеко от дома?
- Нашим людям я хочу сказать, что мы невероятные, что на сегодняшний день мы - одна семья, мы должны выстоять, и я уверена, что мы это сделаем. Потому что с такими мужчинами и женщинами иначе быть не может! Хочу пожелать всем нам терпения и веры и чтобы мы все помнили, что наше главное оружие - это любовь, а у них, у тех зверей, у той орды, такой силы нет, и именно это их бесит больше всего! Я обожаю фильм "Аватар". Помните, когда жители той планеты уже не могли справиться самостоятельно с варварами, которые пришли забрать у них их дом? Но в один момент вмешалась природа: все живущие там звери и птицы помогли им выстоять! Я знаю, что у нас непременно будет так же! Ибо мы добро, а добро всегда побеждает зло!
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