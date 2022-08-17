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Новый тренд - бразильский маникюр. Почему его стоит попробовать?

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Новый тренд - бразильский маникюр. Почему его стоит попробовать?
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Фото: instagram/gel.bymegan/

Cейчас популярность набирает бразильская техника маникюра. Данный маникюр сочетает в себе комплексный уход за кожей рук и кутикулами, а также очень стойкое покрытие. Издание The Symbol рассказывает, как работает этот маникюр и почему его стоит попробовать.

Уход за кожей рук и кутикулами - основная задача в бразильском маникюре. Все происходит поэтапно: 

  1. Ладони погружают в ванночку с теплой водой с эфирными маслами на 15-20 минут. 
  2. Далее вас ждет специальный скраб с маслами - он бережно отшелушивает огрубевшую кожу и делает руки нежными.
  3. Удаление кутикулы выполняется при помощи специальных тонких и очень острых щипчиков, которые позволяют убрать всю омертвевшую кожу.
  4. В течение 20-30 минут - "отдых". Это необходимо, чтобы ногтевая пластина, размягченная от контакта с водой и уходовыми средствами, вернулась в свое прежнее состояние и лак крепче держался.
  5. Далее кожа вокруг ногтя покрывается жирным кремом или специальной маской, которая после высыхания снимается пленкой, и лак наносится немного выходя за края ногтя.

В итоге такая несколько странная техника позволяет полностью прокрасить поверхность ногтя, благодаря чему лак будет медленнее "отрастать", а маникюр сохранит привлекательный вид намного дольше, пишет издание. 

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