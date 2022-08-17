Новый тренд - бразильский маникюр. Почему его стоит попробовать?

Cейчас популярность набирает бразильская техника маникюра. Данный маникюр сочетает в себе комплексный уход за кожей рук и кутикулами, а также очень стойкое покрытие. Издание The Symbol рассказывает, как работает этот маникюр и почему его стоит попробовать.