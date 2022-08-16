В самопровозглашенной ДНР сообщили о гибели российской журналистки в Донецке

О гибели журналистки сообщил Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) самопровозглашенной ДНР.

"В Кировском районе Донецка в результате подрыва на мине ПФМ "Лепесток" ранена девушка 1997 г. р. - репортер российского телеканала RT (Russia Today). От полученных ранений скончалась в больнице", - сказано в сообщении (цитата "Интерфакс").

В RT заявили, что погибшая в Донецке не имеет к ним отношения. "Это не наша девушка", - цитирует заявление пресс-службы RT канал Минобороны РФ "Звезда".

Имя погибшей в сообщении не называется.

В июле и начале августа представители самопровозглашенной ДНР неоднократно обвиняли Украину в обстрелах Донецка кассетными боеприпасами с минами "Лепесток", пишет "Медуза".

15 августа в самопровозглашенной ДНР заявили, что на минах "Лепесток" подорвались уже 44 мирных жителя, в том числе двое детей.