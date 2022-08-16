Перед приговором Юрий Шевчук отправил суду антивоенное обращение. Прочтите его

Протокол в отношении музыканта составили после концерта "ДДТ" в Уфе, который прошел в мае. Тогда, напомним, во время выступления Шевчук высказался о России и российской власти: "Родина, друзья, это не жопа президента, которую надо все время мусолить, целовать. Родина - это бабушка нищая на вокзале, продающая картошку. Вот это родина". Также он заявил, что у него "болит душа" из-за вооруженного конфликта в Украине. "Мы против войны", - заявил тогда музыкант.

Перед оглашением решения по делу Чиков опубликовал антивоенное заявление лидера "ДДТ" (сам музыкант на заседание не пришел). "Я, Юрий Шевчук, всегда был против войн, в любой стране и в любые времена. […] Я также против продолжающейся восемь лет войны на Донбассе и нынешней СВО в Украине".

Позже стало известно, что защита Шевчука обжалует штраф - об этом изданию "Подъем" сообщил адвокат музыканта Александр Передрук. "Я могу назвать решение суда незаконным, мы с ним не согласны, мы будем его обжаловать. Это будет Верховный суд Республики Башкортостан", - заявил он.

В июле издание "Фонтанка" сообщило, что Шевчук попал в список музыкантов, чьи выступления власти России якобы признали нежелательными. В апреле был отменен концерт "ДДТ" в Тюмени. Шевчук тогда предположил, что это связано с отказом коллектива выступать в зале с буквой Z, которая символизирует поддержку российского вторжения в Украину.