Советский суд в российской Уфе рассмотрел протокол о "дискредитации" армии РФ в отношении солиста и лидера рок-группы "ДДТ" Юрия Шевчука и оштрафовал его на 50 тысяч рублей (примерно 805 евро), пишет "Медуза" со ссылкой на основателя правозащитной группы "Агора" Павла Чикова.
Перед приговором Юрий Шевчук отправил суду антивоенное обращение. Прочтите его
Протокол в отношении музыканта составили после концерта "ДДТ" в Уфе, который прошел в мае. Тогда, напомним, во время выступления Шевчук высказался о России и российской власти: "Родина, друзья, это не жопа президента, которую надо все время мусолить, целовать. Родина - это бабушка нищая на вокзале, продающая картошку. Вот это родина". Также он заявил, что у него "болит душа" из-за вооруженного конфликта в Украине. "Мы против войны", - заявил тогда музыкант.
Перед оглашением решения по делу Чиков опубликовал антивоенное заявление лидера "ДДТ" (сам музыкант на заседание не пришел). "Я, Юрий Шевчук, всегда был против войн, в любой стране и в любые времена. […] Я также против продолжающейся восемь лет войны на Донбассе и нынешней СВО в Украине".
Позже стало известно, что защита Шевчука обжалует штраф - об этом изданию "Подъем" сообщил адвокат музыканта Александр Передрук. "Я могу назвать решение суда незаконным, мы с ним не согласны, мы будем его обжаловать. Это будет Верховный суд Республики Башкортостан", - заявил он.
В июле издание "Фонтанка" сообщило, что Шевчук попал в список музыкантов, чьи выступления власти России якобы признали нежелательными. В апреле был отменен концерт "ДДТ" в Тюмени. Шевчук тогда предположил, что это связано с отказом коллектива выступать в зале с буквой Z, которая символизирует поддержку российского вторжения в Украину.
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