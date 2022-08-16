Фото ⟩ Задержана группировка контрабандистов кокаина: через границу наркотик перевозили в желудке

В мае 2022 года была получена информация, что участники организованной преступной группы, пересекая границу Латвии, возможно, готовились ввести в странe наркотические вещества в большом объеме. В ходе проверки полученной информации на таможенный контроль был направлен автомобиль, в котором находился гражданин Латвии 1976 года рождения, по поводу которого возникли подозрения, что он в своем теле может перевозить запрещенные к обороту вещества.

Продолжая следственные мероприятия, в июне 2022 года сотрудники налоговой и таможенной полиции СГД в рамках уголовного процесса в Риге и Рижском регионе провели несколько обысков. Во время них были задержаны пять человек, из незаконного оборота было изъято большое количество наркотического вещества кокаина, он был расфасован по особым капсулам, которые люди перемещали через границу стран ЕС, предварительно проглатывая. В ходе обысков было изъято более 1,2 кг кокаина, наличные деньги в размере 29 650 евро, цифровые весы, удостоверения личности, пять легковых автомобилей, а также мобильные телефоны и компьютеры. В рамках уголовного процесса на конфискованные транспортные средства и наличные деньги наложены аресты.