В июне 2022 года сотрудники налоговой и таможенной полиции Службы госдоходов (СГД), проведя рад оперативных мероприятий и процессуальных действий, а также при сотрудничестве с зарубежными правоохранительными учреждениями, задержали шесть человек, изъяв из незаконного оборота на территории Латвии более 1,2 килограмма кокаина, а за рубежом - более 1,8 килограмма кокаина, сообщает агентство LETA.
Фото ⟩ Задержана группировка контрабандистов кокаина: через границу наркотик перевозили в желудке
В мае 2022 года была получена информация, что участники организованной преступной группы, пересекая границу Латвии, возможно, готовились ввести в странe наркотические вещества в большом объеме. В ходе проверки полученной информации на таможенный контроль был направлен автомобиль, в котором находился гражданин Латвии 1976 года рождения, по поводу которого возникли подозрения, что он в своем теле может перевозить запрещенные к обороту вещества.
Человека доставили в медучреждение, где выяснилось, что в его теле находятся 43 проглоченные полимерные капсулы, в которых находится 235 грамм наркотического вещества кокаина.
Начат уголовный процесс, к лицу применена не связанная с лишением свободы мера пресечения.
Продолжая следственные мероприятия, в июне 2022 года сотрудники налоговой и таможенной полиции СГД в рамках уголовного процесса в Риге и Рижском регионе провели несколько обысков. Во время них были задержаны пять человек, из незаконного оборота было изъято большое количество наркотического вещества кокаина, он был расфасован по особым капсулам, которые люди перемещали через границу стран ЕС, предварительно проглатывая. В ходе обысков было изъято более 1,2 кг кокаина, наличные деньги в размере 29 650 евро, цифровые весы, удостоверения личности, пять легковых автомобилей, а также мобильные телефоны и компьютеры. В рамках уголовного процесса на конфискованные транспортные средства и наличные деньги наложены аресты.
К трем лицам, в том числе организатору преступной группировки - лицу 1995 года рождения - применена мера пресечения в виде заключения под стражу, в свою очередь остальные признаны подозреваемыми и к ним примерена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.
Полученная в ходе расследования информация свидетельствует, что у подозреваемых, которые занимались контрабандой наркотических веществ из Южной Америки (Французской Гвианы) в Латвию и другие страны ЕС, было разделение ролей. Для этих целей вербовались граждане Латвии, задачей которых было проглотить капсулы с наркотиком и доставить их из Французской Гвианы во Францию, Латвию и другие страны Европы.
Более подробная информация не предоставляется в интересах следствия.
Полиция напоминает, что человек не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.
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