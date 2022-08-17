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Семья из Новой Зеландии обнаружила человеческие останки в старых чемоданах, купленных на аукционе

BBC News Русская служба
Семья из Новой Зеландии обнаружила человеческие останки в старых чемоданах, купленных на аукционе
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BBC
Фото: BBC News

Семья из Новой Зеландии обнаружила человеческие останки в старых чемоданах, приобретенных на аукционе в пункте хранения вещей. Полиция открыла расследование предполагаемого убийства.

По данным правоохранителей, семья из южного Окленда в прошлый четверг купила прицеп с разным барахлом, включая несколько чемоданов, в одном из складских помещений. Вернувшись домой, они раскрыли чемоданы и обнаружили в них останки человека.

Представитель полиции заявил о начале расследования по факту убийства: "Приоритет полиции - установить личность погибшего, чтобы разобраться в деталях случившегося. Однако мы все еще ожидаем завершения и результатов патологоанатомического исследования".

Правоохранители заявили, что семья, которая, к собственному ужасу, обнаружила человеческие останки, не причастна к инциденту - ей будет оказана психологическая поддержка.

В местных СМИ появились видеозаписи, на которых можно видеть палатку судмедэкспертов, установленную возле дома, а также прицеп, на котором привезли приобретенные на складе вещи.

По данным издания Stuff, некоторые соседи, живущие неподалеку от дома, сообщили о "зловонном запахе", исходившем оттуда. Один из них, бывший работник крематория, заявил, что сразу узнал этот запах.

"Я сразу все понял и подумал, откуда это?" - сказал он.

"Мне очень жаль эту семью, они не имеют к этому никакого отношения", - заявила другая местная жительница изданию Newshub.

Распродажа вещей, брошенных владельцами, - стандартная практика для складских помещений во многих странах. Для этого пункты хранения проводят специальные аукционы. Обычно покупателям не разрешают детально рассматривать их содержимое до начала торгов.

BBC
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