Что мешает строительству газопровода через Сахару в Европу

По мнению экспертов, пройдет еще много времени до того момента, когда газ потечет в Европу, некоторые говорят как минимум о 10 годах. "Мне кажется, что речь идет лишь о договоренности на бумаге, не подтвержденной делами", - заявил DW Исаак Ботти, эксперт в сфере госфинансов в нигерийской Ассоциации аудиторов ICAN в Абудже. По его словам, одним из главных препятствий реализации проекта является отсутствие политической воли, политических рамочных условий и денег.

Газопровод в 4 тысячи км

Основным поставщиком топлива по новому газопроводу была бы Нигерия, поэтому ее правительство должно позаботиться о том, чтобы строительство было начато, говорит Ботти. По его мнению, война в Украине дает африканским странам возможность выйти на мировой газовый рынок, инвесторы найдутся, если их убедят в серьезности намерений. С начала российской агрессии против Украины европейские страны пытаются найти по всему миру новых поставщиков газа.