Эпидемиолог: 90-95% латвийцев уже имеют антитела к Covid-19

Как пояснил эпидемиолог, "почти все либо переболели, либо вакцинировались, либо то и другое".

"И, конечно, с таким уровнем иммунитета, даже если бы сейчас вернулась дельта, и была волна дельты - мы бы не видели такой ужасной картины, которую видели в октябре - ноябре 2021 года. Когда был необходим локдаун, если мы хотели предотвратить от 500 до 2000 смертей в этом временном интервале", - поделился Троянский.

Однако он подчеркнул, что иммунитеты необходимо различать. "(...) Есть иммунитет, который нас защищает от тяжелого течения заболевания - и выглядит, что в случае вакцин или натурального перенесения заболевания омикроном или дельтой этот иммунитет от тяжелого течения болезни длится достаточно долго, мы еще не знаем, сколько - может, через два года он и начинает падать. Но выглядит, что полгода-год держится на стабильном уровне.