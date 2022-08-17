"Скорее всего, в Латвии сейчас у 90-95% есть антитела к Covid-19", - рассказал в интервью передаче "ТЧК" на Rus.LSM.lv эпидемиолог Никита Троянский.
Эпидемиолог: 90-95% латвийцев уже имеют антитела к Covid-19
Как пояснил эпидемиолог, "почти все либо переболели, либо вакцинировались, либо то и другое".
"И, конечно, с таким уровнем иммунитета, даже если бы сейчас вернулась дельта, и была волна дельты - мы бы не видели такой ужасной картины, которую видели в октябре - ноябре 2021 года. Когда был необходим локдаун, если мы хотели предотвратить от 500 до 2000 смертей в этом временном интервале", - поделился Троянский.
Однако он подчеркнул, что иммунитеты необходимо различать. "(...) Есть иммунитет, который нас защищает от тяжелого течения заболевания - и выглядит, что в случае вакцин или натурального перенесения заболевания омикроном или дельтой этот иммунитет от тяжелого течения болезни длится достаточно долго, мы еще не знаем, сколько - может, через два года он и начинает падать. Но выглядит, что полгода-год держится на стабильном уровне.
Но есть иммунитет, который предотвращает инфекцию! И этот иммунитет достаточно краткосрочный. После заражения он достаточно хорошо держится примерно три месяца - и потом начинает стремительно падать. Со скоростью около 6 - 10% в месяц - что значит, что каждый следующий месяц у вас на 10% выше вероятность заразиться, если вы ступите в контакт с зараженным человеком", - пояснил Троянский.
Говоря о распространении Covid-19 осенью, эпидемиолог обозначил в передаче следующие возможные сценарии:
- могут продолжаться сезонные вспышки омикрон-штамма, как это было летом и, вероятно, будет в октябре - ноябре;
- может появиться новый тип вируса, и в зависимости от того, каким он будет, вакцинация может быть предложена либо всему обществу, либо людям из определенных групп риска.
Он заверил, что пока можно надеяться на первый сценарий, а потому нет оснований думать, что есть повод для обязательной вакцинации.
Как сообщалось, за последние сутки в Латвии зарегистрировано 1679 новых случаев заражения Covid-19, поступили сообщения о четырех смертельных случаях, связанных с инфицированием этим вирусом. В настоящее время в латвийских больницах проходят лечение 263 пациента с Covid-19, у 123 из которых это заболевание указано, как основной диагноз.
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