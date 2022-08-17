Россия прощается с мобильниками: поставки телефонов упали на 38%

В отчете говорится, что заметнее всего сократились поставки недорогих телефонов стоимостью до 155 евро - они упали на 56%, до 2,7 миллиона штук. Телефонов среднего ценового сегмента (155 - 470 евро) поставили на на 24% меньше - 5,5 миллиона штук. Завоз более дорогих устройств снизился на 38% - до 1,6 миллиона штук.

Как оценивают аналитики, недорогие телефоны занимают 27% всех поставок (годом ранее - 38%), гаджеты среднего ценового сегмента - 56% (ранее 46%), а доля дорогих смартфонов осталась на уровне в 17%.

Резкое снижение поставок недорогих телефонов в GS Group связали с уходом из России южнокорейского гиганта Samsung, продукция которого занимала треть сегмента, а также решением китайских компаний Xiaomi и Realme, которые почти в два раза сократили поставки недорогих моделей мобильных телефонов.

Как пишет "Коммерсант", ретейлеры расходятся во мнениях об оценке спроса на дешевые устройства: некоторые считают, что их продажи сокращаются уже несколько лет, другие же видят позитивную динамику в преддверии нового учебного года. Технически характеристики недорогих мобильных телефонов будут снижаться, и спрос на них в ближайшей перспективе продолжит снижаться, считают аналитики.