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Максим Галкин показал, как вырос его сын Гарри за шесть лет

rus.tvnet.lv
Максим Галкин показал, как вырос его сын Гарри за шесть лет
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Максим Галкин
Максим Галкин Фото: Кадр из видео

Российский артист Максим Галкин разместил в своем Instagram коллаж из пляжных снимков, на которых он запечатлен вместе со своим сыном Гарри в разные годы.

На снимках Галкин держит сына над головой, начиная с 2017 по 2022 год. "Время детства", - подписал фото юморист.

В комментариях актриса Алика Смехова заметила, что "Только папа не меняется!". Другие подписчики отметили отличную физическую форму шоумена и написали, что "Папа подкачался",  

Ранее артист публиковал видео со своими детьми, в котором показал, какие русские книги они читают.

Максим не стал скрывать, что Лиза и Гарри на летних каникулах читают русские книги. Шоумен попросил детей назвать, что именно они читают. У Гарри в руках была хрестоматия русской классики, а Лиза объяснила, что читает "Белого пуделя" Куприна - его задали читать в школе.

Напомним, после того, как Россия начала войну против Украины, Галкин покинул Россию и стал одной из немногих звезд российской индустрии развлечений, занявших твердую позицию против агрессивной политики РФ.

Кроме того артист активно гастролирует, например он дал несколько концертов в Латвии - в Рое, которая восхитила юмориста, в Резекне, где ощутил дух Латгалии, а также выступил в Юрмале, что привлекло внимание всей светской тусовки страны.

Галерея: Гости на концерте Максима Галкина в Юрмале

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