Российский комик и шоумен Максим Галкин, проживающий с семьей в Юрмале, поделился очередным видео со своими детьми.
Видео ⟩ Галкин раскрыл, какие русские книги читают его дети
Максим Галкин не стал скрывать, что Лиза и Гарри на летних каникулах читают русские книги. Шоумен попросил детей назвать, что именно они читают. У Гарри в руках была хрестоматия русской классики, а Лиза объяснила, что читает "Белого пуделя" Куприна - его задали читать в школе.
"Расскажи, Гарри, что ты читаешь?" - поинтересовался Галкин у сына.
"Хрестоматию русской классики", - ответил мальчик.
Максим заметил, что видно, как ребенок читает книги с большой охотой. Гарри улыбнулся и сказал, что он ищет нужную страницу, потому что у него из книги выпала закладка.
Максим Галкин заметил, что такое время на чтение у них дома отводится каждый день.
Ранее Алла Пугачева говорила журналистам, что намерена вернуться в Россию к 1 сентября, так как детям надо идти в школу. Где дети будут учиться в этом году, неизвестно. Быть может, Лиза и Гарри будут учиться в Латвии. К примеру, в том же учебном заведении, которое посещает дочь Светланы Лободы. Кстати, Светлана Лобода 14 августа выступила в Риге. RUS TVNET там тоже был!
Напомним, известный российский кинокритик Антон Долин после начала военных действий РФ на территории Украины перебрался в Латвию. 12 августа он посетил выступление Максима Галкина в Рое. О своих впечатлениях он рассказал в соцсетях, чем вызвал широкий резонанс.
12 августа российский комик и шоумен Максим Галкин выступил в Рое. Артист в Instagram восхитился этим городом и современным концертным залом. 13 августа Галкин выступил в Резекне. Это было финальное шоу его латвийского тура. В соцсетях он признался, что ощутил дух Латгалии, и отметил, что зритель там очень тонкий и чуткий.
Вообще надо сказать, что Максим Галкин и Алла Пугачева не перестают делиться в соцсетях фрагментами своего пребывания в Юрмале.
Галерея: Гости на концерте Максима Галкина в Юрмале
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