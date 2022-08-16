Видео ⟩ Галкин раскрыл, какие русские книги читают его дети

Максим Галкин не стал скрывать, что Лиза и Гарри на летних каникулах читают русские книги. Шоумен попросил детей назвать, что именно они читают. У Гарри в руках была хрестоматия русской классики, а Лиза объяснила, что читает "Белого пуделя" Куприна - его задали читать в школе.

"Расскажи, Гарри, что ты читаешь?" - поинтересовался Галкин у сына.

"Хрестоматию русской классики", - ответил мальчик.

Максим заметил, что видно, как ребенок читает книги с большой охотой. Гарри улыбнулся и сказал, что он ищет нужную страницу, потому что у него из книги выпала закладка.

Максим Галкин заметил, что такое время на чтение у них дома отводится каждый день.