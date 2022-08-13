Видео ⟩ Максима Галкина восхитила Роя: "Невероятно живописное местечко"

Среди зрителей были замечены Раймонд Паулс, Интарс Бусулис, российский журналист Артур Гаспарян, Катерина Гордеева и Николай Солодников, меценат и коллекционер Дина Зузане, миллионер Юлий Круминьш, психолог Михаил Лабковский и многие другие известные в обществе люди. За VIP-столиком на балконе за выступлением артиста наблюдала Лайма Вайкуле.

Свое выступление Максим Галкин начал со слов на латышском языке. Он объяснил, что начал его учить. Россия пристально следит за всеми его шоу. "Потому я сегодня буду говорить и шутить только на латышском", - сказал артист на госязыке.

В коротком отрывке (на видео) Максим Галкин шутит на латышском: "Теперь я вижу, что многие латыши испугались, что я буду шутить только по-латышски. Но не волнуйтесь. Рядом сидят русские и не понимают, что происходит. За что они заплатили?".

Можно смело утверждать, что Максим Галкин всполошил Юрмалу. Машину у концертного зала "Дзинтари" перед концертом невозможно было припарковать - мест не было.

Правда, на следующем концерте в Юрмале произошел небольшой инцидент. Госполиция начала ведомственную проверку по факту нарушения общественного порядка на концерте юмориста Максима Галкина, который состоялся в зале "Дзинтари" в воскресенье, 7 августа.

Напомним, после того, как Россия начала войну против Украины, Галкин покинул Россию и стал одной из немногих звезд российской индустрии развлечений, занявших твердую позицию против агрессивной политики РФ.

Кстати, семья юмориста - Алла Пугачева и дети сейчас проживают в Латвии. Пока российский комик отправился на гастроли в Эстонию, Примадонна с детьми решила прогуляться по юрмальскому пляжу и передать привет супругу.

Ранее в беседе с RUS TVNET Светлана Лобода призналась, что живет в Латвии, а недавно Вера Брежнева прилетела в Ригу.

Галерея: гости на концерте Максима Галкина в Юрмале