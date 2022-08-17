В августе и сентябре некоторые отделения PMLP будут работать по субботам

В Рижском 1-м отделении PMLP услуга будет доступна 20 августа, 3 сентября и 17 сентября.

В Рижском 2-м отделении управления услуга будет доступна 20 августа и 17 сентября.

В Тукумском, Салдусском и Валмиерском отделениях услугу можно будет получить 20 августа.

В Елгавском отделении услуга будет доступна 3 и 17 сентября.

Даугавпилсское и Екабпилсское отделения будут обслуживать желающих 10 сентября. Указанные территориальные отделения PMLP будут принимать клиентов с 8:00 до 16:00.

Услуги будут предоставляться в порядке живой очереди без предварительной записи. Клиентам, прибывшим для получения услуги, будет выделено определенное количество номеров, и каждый клиент, имеющий номер, будет обслуживаться в соответствии с его порядковым номером в очереди.

Для успешного оформления нового паспорта и/или eID-карты необходимо принести с собой старый документ, удостоверяющий личность, который затем нужно будет сдать в отделение.

Управление напоминает, что при оформлении паспорта или eID-карты на ребенка не является обязательным присутствие ребенка до девяти лет включительно, а именно: ребенок с родителем должен прийти в отделение только один раз, например, только в момент получения изготовленных документов. В таком случае для оформления документа на ребенка без его присутствия необходима фотография ребенка, сделанная в фотосалоне, которую родитель предъявляет специалисту по работе с клиентами отделения PMLP.

Принимая во внимание увеличение числа случаев заражения Covid-19 в стране, PMLP призывает в своих отделениях использовать маски для лица.