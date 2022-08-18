Произошел несчастный случай, и необходимо узнать, в какую больницу бригада Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) доставила близкого? Одним лишь телефонным звонком в больницу не обойтись - информацию о пострадавшем может узнать только контактное лицо пострадавшего, которого он указал в э-здоровье.
Фраза "я - родственник" не прокатит. Что поможет узнать информацию о попавшем в больницу близком?
Периодически NMPD напоминает, что информацию о пациенте работники могут предоставлять только определенному контактному лицу пациента, который указан в э-здоровье www.eveseliba.gov.lv. Почему так?
Как ранее на своем сайте поясняла NMPD, это шаг безопасности, чтобы избежать ситуаций, когда кто-то пытается получить информацию о пациенте в нечестных целях. NMPD отмечает, что информация о здоровье пациента очень чувствительна, более того, медики по телефону не могут убедиться, кто именно звонит.
В начале этого года NMPD в Twitter отмечала, что добавление контактных лиц на портала э-здоровья не занимает много времени - всего примерно пять минут.
NMPD также напоминает, что, чтобы выяснить, в какой больнице находится близкий, создан особый информационный телефон 67337750, который работает круглосуточно.
Нужно принять во внимание, что NMPD может предоставлять информацию о пострадавшем только в том случае, если на портале э-здоровья пациент ранее указывал, что вы являетесь его контактным лицом.
Во время разговора по информативному телефону NMPD консультант попросит назвать имя, фамилию и персональный код, чтобы убедиться, что вы уполномочены эту информацию получать. Если предоставленные данные совпадут с указанными на сайте www.eveseliba.gov.lv, информация о пострадавшем будет предоставлена.
Кроме того, нужно принять во внимание, что консультант предоставляет третьему лицу о пострадавшем только такую информацию:
- был ли вызов у разыскиваемому лицу,
- в какое стационарное медучреждение доставлен человек и
- когда (какого числа) это произошло.
Как шаг за шагом привести в порядок свои контактные лица в э-здоровье?
Нужно открыть портал www.eveseliba.gov.lv, идентифицироваться при помощи одного из безопасных средств электронной идентификации, например, интернет-банка или других.
После этого на портале www.eveseliba.gov.lv нужно зайти в раздел "Контактные лица". Там нужно нажать кнопку "Добавить новое контактное лицо". Нужно заполнить все необходимые поля/информацию, после чего необходимо нажать "Сохранить".
NMPD указывает, что в этот раздел контактных лиц можно добавить несколько человек по своему усмотрению, это могут быть не только члены семьи, но и друзья и другие близкие.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!