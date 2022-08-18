Фраза "я - родственник" не прокатит. Что поможет узнать информацию о попавшем в больницу близком?

Периодически NMPD напоминает, что информацию о пациенте работники могут предоставлять только определенному контактному лицу пациента, который указан в э-здоровье www.eveseliba.gov.lv. Почему так?

Как ранее на своем сайте поясняла NMPD, это шаг безопасности, чтобы избежать ситуаций, когда кто-то пытается получить информацию о пациенте в нечестных целях. NMPD отмечает, что информация о здоровье пациента очень чувствительна, более того, медики по телефону не могут убедиться, кто именно звонит.

В начале этого года NMPD в Twitter отмечала, что добавление контактных лиц на портала э-здоровья не занимает много времени - всего примерно пять минут.

NMPD также напоминает, что, чтобы выяснить, в какой больнице находится близкий, создан особый информационный телефон 67337750, который работает круглосуточно.

Нужно принять во внимание, что NMPD может предоставлять информацию о пострадавшем только в том случае, если на портале э-здоровья пациент ранее указывал, что вы являетесь его контактным лицом.