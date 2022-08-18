В среду, 17 августа, в результате автобусной катастрофы в Марокко погибли 23 человека, еще 36 пострадали, сообщает AFP.
Катастрофа автобуса в Марокко: 23 человека погибли, более 30 пострадали
Катастрофа автобуса в Марокко: 23 человека погибли, более 30 пострадали
Наполненный людьми автобус, следовавший по маршруту между городами Хурибга и Фких-Бен-Салах в провинции Бени-Меллаль, перевернулся недалеко от города Хурибга в центральной части страны.
Начато расследование, чтобы выяснить причины произошедшего.
По данным управление безопасности дорожного движения Марокко, в этой североафриканской стране в ДТП ежегодно погибают примерно 3500 человек.
Галерея: Катастрофа автобуса в Марокко
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