Катастрофа автобуса в Марокко: 23 человека погибли, более 30 пострадали

Наполненный людьми автобус, следовавший по маршруту между городами Хурибга и Фких-Бен-Салах в провинции Бени-Меллаль, перевернулся недалеко от города Хурибга в центральной части страны.

Начато расследование, чтобы выяснить причины произошедшего.

По данным управление безопасности дорожного движения Марокко, в этой североафриканской стране в ДТП ежегодно погибают примерно 3500 человек.

Галерея: Катастрофа автобуса в Марокко