РСЛ планирует провести акцию протеста против сноса памятника в Пардаугаве

Сопредседатель РСЛ Мирослав Митрофанов сообщает на странице партии в Facebook, что подал заявку на проведение акции протеста.

Акция протеста назначена на понедельник, 22 августа, в 19:00. Место ее проведения - в конце парка Победы, на площади за памятником.

В Рижской думе агентство LETA выяснило, что в указанное время в парке Победы заявлен митинг. Его цель - выразить протест против "безнравственных действий властей, уничтожающих историческое наследие - памятники людям, победившим нацизм и сохранившим жизнь народам Европы".

По оценкам организаторов, в мероприятии примут участие 100 человек.

Поданное заявление в настоящее время находится на рассмотрении органов государственной безопасности.

Митрофанов сообщает, что против сноса памятника собрано более 10 тысяч подписей, которые переданы в органы Европейского союза.

РСЛ также обратился в Центральную избирательную комиссию с предложением провести референдум о дальнейшей судьбе памятников.

Уже сообщалось, что, согласно оценке Службы государственной безопасности, нельзя исключить провокаций при демонтаже расположенного в Пардаугаве памятника, прославляющего оккупацию Латвии, в том числе попытки прокремлевски настроенных лиц остановить или задержать снос памятника.