Продление ВНЖ, просроченные паспорта и поддержка компаний: что решило правительство?

В этот период люди с документами, срок действия которых истек не ранее 1 марта 2020 года, смогут получать услуги в сфере здравоохранения, благосостояния, социальной помощи, образования, защиты прав и участвовать в выборах Сейма.

Как сообщил министр внутренних дел Кристап Эклонс, до 1 октября этого года срок действия документов закончится у 26 661 человека, которые еще не получили новые документы.

Поправки предусматривают, что в случаях, когда срок действия выданного в Латвии гражданину Латвии, негражданину или лицу без гражданства удостоверяющего личность документа - паспорта, удостоверения или eID-карты истек начиная с 1 марта 2022 года, его можно будет использовать для идентификации личности до 30 апреля 2023 года, если он не стал недействительным по другим причинам, например, был поврежден или изменились внесенные в документ данные. Такие документы можно будет использовать только лично на месте, но нельзя будет ими пользоваться для удостоверения личности в электронной среде.

Штрафы к людям, у которых срок действия паспорта и eID-карты истек начиная с 1 марта 2022 года, применяться не будут.

Поправки приняты в связи с тем, что в марте 2022 года был введен режим чрезвычайной ситуации из-за Covid-19, предусматривающий различные ограничения, и у людей, которым нужно было поменять документы в Управлении по делам гражданства и миграции (PMLP), было меньше возможностей это сделать.