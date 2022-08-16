Продление ВНЖ, просроченные паспорта и поддержка компаний: что решило правительство?

Коалиция концептуально договорилась об оказании поддержки энергоемким компаниям
Коалиция концептуально согласилась оказывать поддержку энергоемким предприятиям, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш на пресс-конференции после заседания Кабинета министров.
Поддержка предполагается в виде грантов. Поддержка будет оказываться компаниям в случаях, когда не менее 10% от их общих расходов направляется непосредственно на энергоресурсы.
При этом коалиция также договорилась о полном отказе от коэффициента обязательной закупки (КОЗ) для всех потребителей электроэнергии, а также о компенсации юридическим лицам в размере 100% тарифа на распределение.
Министр финансов Янис Рейрс сообщил на пресс-конференции, что общие расходы на поддержку составят около 200 миллионов евро.
Уже сообщалось, что министр финансов Янис Рейрс и министр экономики Илзе Индриксоне в понедельник договорились внести на заседании коалиции несколько решений по поддержке предпринимателей, сообщила советница Рейрса Мудрите Грундуле.
Рейрс и Индриксоне обсудили наиболее оптимальные формы поддержки предпринимателей в связи с ростом цен на энергоносители, а также их фискальные последствия. Министры решили во вторник выдвинуть на обсуждение на заседании коалиции несколько направлений поддержки.
Рейрс указал, что предстоит сложный период и главная задача, как и в случае с кризисом Covid-19, - не допустить высокой безработицы и предотвратить рецессию экономики. Поэтому важно найти эффективные решения по поддержке предпринимателей.
Индриксоне в свою очередь сообщила, что в разговоре с министром финансов была достигнута концептуальная договоренность о наиболее срочных мерах по повышению конкурентоспособности бизнеса в условиях инфляции.