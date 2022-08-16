Вт, 16.08.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Продление ВНЖ, просроченные паспорта и поддержка компаний: что решило правительство?

Дополнено
rus.tvnet.lv/LETA rus.tvnet.lv
,
Продление ВНЖ, просроченные паспорта и поддержка компаний: что решило правительство?
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Премьер-министр Кришьянис Кариньш
Премьер-министр Кришьянис Кариньш Фото: Edijs Pālens/LETA
  • Кариньш: ВНЖ для граждан России будет продлеваться только в редких случаях
  • В Латвии можно будет использовать просроченные паспорта и eID-карты
  • Коалиция концептуально договорилась об оказании поддержки энергоемким компаниям

Во вторник, 16 августа, Кабинет министров принял решения по ряду важных для общественности вопросов, таких как внесение изменений в Закон о документах, удостоверяющих личность, порядок предоставления и использования финансирования на демонтаж объектов, прославляющих советский и нацистский режимы в Латвии, поправки в Закон о региональном развитии и другие. После заседания правительства состоялась пресс-конференция, на которой коалиция сообщила о принятых решениях.

Видео: Пресс-конференция

В пресс-конференции приняли участие:

  • премьер-министр Кришьянис Кариньш,
  • министр финансов Янис Рейрс. 

Кариньш: ВНЖ для граждан России будет продлеваться только в редких случаях

Правящая коалиция договорилась изменить принципы, по которым продлеваются временные виды на жительство (ВНЖ), выдаваемые гражданам России в Латвии, - в дальнейшем они практически не будут продлеваться, за исключением редких случаев, об этом сегодня заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш на пресс-конференции.

В ближайшие недели в правительстве будут приняты конкретные решения по этому вопросу, отметил премьер.

Кариньш подчеркнул, что визы гражданам России больше не выдаются, кроме как в исключительных случаях, а ВНЖ практически больше не выдаются.

Президент страны Эгил Левитс также призвал пересмотреть указанное постановление. По словам главы государства, граждане России больше не смогут продлевать вид на жительство, за исключением особых случаев.

В Латвии можно будет использовать просроченные паспорта и eID-карты

Правительство во вторник, 16 августа, одобрило поправки к закону об удостоверяющих личность документах, чтобы жители Латвии, у которых срок действия документов истек начиная с 1 марта 2020 года, могли использовать их для реализации своих основных прав внутри страны до 30 апреля 2023 года.

В этот период люди с документами, срок действия которых истек не ранее 1 марта 2020 года, смогут получать услуги в сфере здравоохранения, благосостояния, социальной помощи, образования, защиты прав и участвовать в выборах Сейма.

Как сообщил министр внутренних дел Кристап Эклонс, до 1 октября этого года срок действия документов закончится у 26 661 человека, которые еще не получили новые документы.

Поправки предусматривают, что в случаях, когда срок действия выданного в Латвии гражданину Латвии, негражданину или лицу без гражданства удостоверяющего личность документа - паспорта, удостоверения или eID-карты истек начиная с 1 марта 2022 года, его можно будет использовать для идентификации личности до 30 апреля 2023 года, если он не стал недействительным по другим причинам, например, был поврежден или изменились внесенные в документ данные. Такие документы можно будет использовать только лично на месте, но нельзя будет ими пользоваться для удостоверения личности в электронной среде.

Штрафы к людям, у которых срок действия паспорта и eID-карты истек начиная с 1 марта 2022 года, применяться не будут.

Поправки приняты в связи с тем, что в марте 2022 года был введен режим чрезвычайной ситуации из-за Covid-19, предусматривающий различные ограничения, и у людей, которым нужно было поменять документы в Управлении по делам гражданства и миграции (PMLP), было меньше возможностей это сделать.

В настоящее время в PMLP образовались огромные очереди и приема приходится ждать месяцами.

Коалиция концептуально договорилась об оказании поддержки энергоемким компаниям

Коалиция концептуально согласилась оказывать поддержку энергоемким предприятиям, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш на пресс-конференции после заседания Кабинета министров.

Поддержка предполагается в виде грантов. Поддержка будет оказываться компаниям в случаях, когда не менее 10% от их общих расходов направляется непосредственно на энергоресурсы.

При этом коалиция также договорилась о полном отказе от коэффициента обязательной закупки (КОЗ) для всех потребителей электроэнергии, а также о компенсации юридическим лицам в размере 100% тарифа на распределение.

Министр финансов Янис Рейрс сообщил на пресс-конференции, что общие расходы на поддержку составят около 200 миллионов евро. 

Уже сообщалось, что министр финансов Янис Рейрс и министр экономики Илзе Индриксоне в понедельник договорились внести на заседании коалиции несколько решений по поддержке предпринимателей, сообщила советница Рейрса Мудрите Грундуле.

Рейрс и Индриксоне обсудили наиболее оптимальные формы поддержки предпринимателей в связи с ростом цен на энергоносители, а также их фискальные последствия. Министры решили во вторник выдвинуть на обсуждение на заседании коалиции несколько направлений поддержки.

Рейрс указал, что предстоит сложный период и главная задача, как и в случае с кризисом Covid-19, - не допустить высокой безработицы и предотвратить рецессию экономики. Поэтому важно найти эффективные решения по поддержке предпринимателей.

Индриксоне в свою очередь сообщила, что в разговоре с министром финансов была достигнута концептуальная договоренность о наиболее срочных мерах по повышению конкурентоспособности бизнеса в условиях инфляции.

Партнерам по коалиции были предложены подготовленные Минэкономики и рассмотренные советом по народному хозяйству меры по обеспечению стабильности национальной экономики. Они включают в себя неприменение КОЗ ко всем потребителям электроэнергии и компенсацию тарифа на распределение для юридических лиц, а также поддержку энергоемких компаний.

При этом Индриксоне добавила, что продолжается работа "над подготовкой других мер поддержки для сохранения конкурентоспособности".

В интервью программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама" в понедельник Рейрс отметил, что опыт оказания поддержки жителям в связи с подорожанием энергоресурсов прошлой зимой позволяет надеяться на то, что поддержка жителей будет адекватной и в предстоящий отопительный сезон, но другие варианты поддержки, в том числе помощь предпринимателям, еще будут обсуждаться.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх