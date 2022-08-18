Видео ⟩ В Адажи в 5 утра возник конфликт между мужчиной и подростками на мотороллере

Как свидетельствует информация Sadursme.lv, произошел физический конфликт между молодыми людьми, управлявшими мотороллером, и мужчиной, который заблокировал им дорогу.

На видео видно, что мужчина физически и вербально нападает на одного из подростков, выражая свою неприязнь к водителям мототранспорта, ездящим мимо его дома. На кадрах видно, что один молодой человек лежит на земле у поваленного мотороллера, а второй снимает происходящее. Мужчина ведет себя агрессивно и пытается выяснить имя парня.

"И так ты делаешь каждый день", - говорит мужчина одному из парней, ехавших на мотороллере. На видео слышно, как молодой человек просит мужчину прекратить вести себя агрессивно.

Неофициальная информация свидетельствует, что пострадавший получил травмы.

Как указано в подписи к видео, пострадавшие подростки - не те, кто шумел, "они просто оказались не в то время не в том месте".

Госполиция проинформировала портал Apollo.lv, что получила информацию по поводу произошедшего.

"16 августа в пять часов утра в Адажи на улице Аттекас произошел конфликт между несколькими лицами. Чтобы выяснить и оценить обстоятельства произошедшего, Госполиция начала несколько административных процессов, в том числе в связи с возможным нанесением телесных повреждений", - проинформировали Apollo.lv в Госполиции.