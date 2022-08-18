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В Даугавпилсе 1 сентября проезд в общественном транспорте будет бесплатным

rus.tvnet.lv/LETA
В Даугавпилсе 1 сентября проезд в общественном транспорте будет бесплатным
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Трамвай в Даугавпилсе. Иллюстративное фото
Трамвай в Даугавпилсе. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

В связи с началом учебного года 1 сентября проезд в общественном транспорте Даугавпилса будет бесплатным.

Согласно решению Даугавпилсской городской думы, 1 сентября не только школьники и студенты, но и все остальные пассажиры общественного транспорта получат 100%-ю скидку на проезд.

Ожидается, что обеспечение бесплатного проезда обойдется муниципалитету примерно в 10 000 евро.

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