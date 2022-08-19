💥 Гигантский карбонад за 0 евро - в кафе в Саулкрасты новый вызов!

Чтобы узнать больше о вызове, портал Receptes.lv поговорил с владельцем кафе Робертом Равиньшем. Он рассказал, что идея появилась спонтанно.

"У нас в кафе был один красивый деревянный поднос. Мы долго думали о том, что мы могли бы подать на нем. В конце концов, возникла идея, что на нем можно сервировать обед для всей семьи. Когда мы все подготовили и начали фотографировать, нам в голову пришла идея преподнести эту семейную порцию как вызов".

Условия участия просты - если в течение 20 минут удастся съесть гигантскую порцию с карбонадом, то платить не придется.

Порция включает в себя: свиной шейный карбонад с сыром, луком, помидорами и специями (примерно 900 г), картофель фри (примерно 900 г), а также свежий салат и соус на выбор.

"У нас есть пара своих лайфхаков, чтобы карбонад был нежным, сочным и вкусным", - рассказал Роберт, добавив, что во время испытания можно пить, но напиток покупает обычно сам клиент.

Пробовали свои силы много людей, но победить удалось лишь 8, рассказал владелец кафе. Один из участников вызова даже установил рекорд, съев порцию за 9 минут!